Renault Dokker исчез с российского сайта компании

Прекращены поставки в нашу страну всей линейки: компактвэнов Dokker, Dokker Stepway и фургонов Dokker Van.

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Модель исчезла из конфигуратора российского сайта Renault — об этом стало известно благодаря мониторингу сайта «Цена Авто». Похоже, модель покинула российский рынок. На момент публикации новости пресс-служба производителя была недоступна для комментариев.

Renault Dokker продавался у нас рынке с декабря 2017 года. Предлагали 5-местный грузопассажирский автомобиль и коммерческий фургон Renault Dokker Van, а в июле прошлого года начались поставки и Dokker Stepway — внедорожной версии «каблучка» с защитными накладками бамперов, расширителями колесных арок и рейлингами.

Для всех автомобилей были доступны бензиновый мотор 1,6 л (82 л.с.) и 1,5-литровый турбодизель (90 л.с.) в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Стоил автомобиль от 904 990 рублей до 1 129 990 рублей.

Предполагалось, что Доккер сможет конкурировать в России с Peugeot Partner, Citroen Berlingo и VW Caddy. Однако большим спросом автомобиль не пользовался, за все время с начала продаж в России было реализовано 3,5 тыс. пассажирских и 1,3 тыс. грузовых Renault Dokker. А из-за ситуации с пандемией спрос на коммерческую технику вообще упал. Renault Dokker поставляли в Россию с завода в Марокко.

Второе поколение коммерческих «каблучков» Renault/Dacia Dokker выпускают с 2012 года.

Фото:Renault