Обновленный Renault Kaptur: начались продажи — журнал За рулем

Обновленный Renault Kaptur: начались продажи

В дилерской сети марки автомобиль предлагают от 1 020 000 рублей.

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Renault Kaptur будет обновляться «по воздуху»

В обновленной модели специалисты Renault Россия учли пожелания владельцев нынешней версии. Внешне автомобиль почти неотличим от предшественника, зато серьезно переработан интерьер: рулевая колонка теперь регулируется по вылету, между передними сиденьями появился подлокотник, более удобно теперь расположены органы управления, а рулевое колесо и задние сиденья получили функцию обогрева. В салоне появились новые материалы, современные мультимедийные решения. Построен автомобиль на новой платформе, той же, что и Аркана, и получил новый турбированный 1,33-литровый 150-сильный мотор.

В нашей стране Каптюр представлен в трех комплектациях Life, Drive и Style, а также лимитированной серии Edition One. Цены стартуют от 1 020 000 рублей за переднеприводный автомобиль с мотором 1,6 л (114 л.с.) и 5МКП.

За топовую лимитированную серию Edition One просят уже 1 440 000 рублей (монопривод) и 1 515 000 рублей за полноприводный автомобиль. При заказе кроссовера в этой версии в онлайн-шоуруме на сайте Renault Россия при условии полной оплаты до 30 июня 2020 года доставят его владельцу бесплатно.

Выпускают Каптюры на московском заводе Renault, который в этом году празднует 15-летие.

Фото:Renault

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Отзывы о Renault Kaptur (8)

Renault 2017 / срок владения 6 месяцев — 1 год

Достоинства:

Светодиодная головная оптика с подсветкой поворотов и 3D указателями поворотов. Подвеска. Тяговые настройки АКПП (по динамике, что на гружёной до упора, что на пустой), по песку идёт уверенно. Внешний вид. Мультимедиа и навигация (работают адекватно). Зеркала с подсветкой в обоих козырьках. Монох...

Недостатки:

Регулировка сидений ("барашек" предпочтительнее), рулевая (нет регулировки по вылету, посадка почти вертикальная. Хотя и не устаёшь). Подголовники не регулируются по углу наклона. Нет подлокотника на заднем диване. "Бардачёк" без охлаждения. Мультимедиа при ярком солнце не вид...

Комментарий:

Взяли комплектацию "Экстрим", после Флюенса Динамик салон конечно бедненько смотрится, зато "морда" просто песня и по свету и по виду. Самое яркое впечатление это подвеска. В целом авто больше нравится жене. 11000 км с октября 2017. Не надейтесь, что за 1.3 возьмёте полноприво...

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