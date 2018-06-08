Обновленный Renault Kaptur: начались продажи

В дилерской сети марки автомобиль предлагают от 1 020 000 рублей.

Материалы по теме Renault Kaptur будет обновляться «по воздуху»

В обновленной модели специалисты Renault Россия учли пожелания владельцев нынешней версии. Внешне автомобиль почти неотличим от предшественника, зато серьезно переработан интерьер: рулевая колонка теперь регулируется по вылету, между передними сиденьями появился подлокотник, более удобно теперь расположены органы управления, а рулевое колесо и задние сиденья получили функцию обогрева. В салоне появились новые материалы, современные мультимедийные решения. Построен автомобиль на новой платформе, той же, что и Аркана, и получил новый турбированный 1,33-литровый 150-сильный мотор.

В нашей стране Каптюр представлен в трех комплектациях Life, Drive и Style, а также лимитированной серии Edition One. Цены стартуют от 1 020 000 рублей за переднеприводный автомобиль с мотором 1,6 л (114 л.с.) и 5МКП.

За топовую лимитированную серию Edition One просят уже 1 440 000 рублей (монопривод) и 1 515 000 рублей за полноприводный автомобиль. При заказе кроссовера в этой версии в онлайн-шоуруме на сайте Renault Россия при условии полной оплаты до 30 июня 2020 года доставят его владельцу бесплатно.

Выпускают Каптюры на московском заводе Renault, который в этом году празднует 15-летие.

Подробнее о комплектациях модели можно узнать здесь.

Фото:Renault