Представлен новый Lexus IS

Модель нового поколения изменилась внешне, получила технические улучшения, но моторы остались прежние.

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Третье поколение Lexus IS увидело свет в 2013 году, теперь пришло время нового автомобиля. Седан изменился внешне: появилась другая решетка с трехмерной многогранной структурой, новые фары теперь оснащены встроенными светодиодными дневными ходовыми огнями. Кроме того, дизайнеры изменили силуэт IS, что особенно заметно сбоку. Он гармонично дополнен новыми большими 18-дюймовыми легкосплавными дисками. У модели новые бамперы, а задние фонари не только изменили форму, но и соединены теперь тонкой подсвеченной полоской. В целом автомобиль стал чуть больше предшественника, при этом его колесная база осталась прежней.

Есть и изменения в интерьере, но они едва уловимые. Немного переработана приборная панель, появились новые круглые вентиляционные отверстия на внешних краях, удалена отделка перчаточного ящика, а информационно-развлекательная система с 8-дюймовым сенсорным перенесена чуть ближе к водителю для улучшения доступа.

Модель также получила новую 10,3-дюймовую информационно-развлекательную систему, совместимую с Android Auto и Apple CarPlay. Хотя в базовой версии автомобиль комплектуется 8-дюймовым сенсорным дисплеем.

IS F Sport возвращается в модельный ряд и, как обычно, отличается особым спортдизайном внутри и снаружи. Эта версия оснащена спортивными бамперами, другой решеткой радиатора и задним спойлером из углеродного волокна. Также имеется спортивная выхлопная система, диффузор и 19-дюймовые легкосплавные диски. Покупатели F Sport могут заказать дополнительный пакет Dynamic Handling Package, который включает адаптивную подвеску и 19-дюймовые кованые колеса BBS с матовой черной отделкой. На легкосплавных педалях накладки из нержавеющей стали, а дверные панели украшены рельефными пересекающимися линиями.

В линейке двигателей все по-прежнему: заднеприводный IS оснащается 2,0-литровым четырехцилиндровым мотором с турбонаддувом, мощностью 241 л.с., который агрегатируется шестидиапазонной ​​автоматической коробкой передач. Последняя оснащена усовершенствованной системой искусственного интеллекта G-force, которая контролирует несколько параметров производительности, чтобы определить оптимальный выбор передачи. Автомобиль с полным приводом комплектуется 3,5-литровым V6 модностью 260 л.с., который работает в паре с восьмиступенчатой ​​автоматической коробкой передач. Также для модели доступен 3,5-литровый V6, мощностью 311 л.с., который в версии с задним приводом сочетается с шестидиапазонным автоматом, с полным — агрегатируется 8АКП.

Производитель подчеркивает, что в автомобиле повышена жесткость кузова за счет усиления опор радиатора, увеличения числа точек сварки переднего лонжерона и оптимизации конструкции стоек. В автомобиле уменьшены шум и вибрация, повышен комфорт и улучшены ездовые качества.

Ожидается, что новый Lexus IS 2021 года появится в дилерских центрах в конце осени 2020 года и будет доступен примерно в 40 странах мира, включая США, Японию и Россию. Сейчас в нашей стране автомобиль предыдущего поколения уже не продается.

Представлен новый Lexus IS Модель нового поколения изменилась внешне, получила технические улучшения, но моторы остались прежние. Представлен новый Lexus IS

Фото: Lexus