Самые популярные «праворульки» России: Toyota рулит!

На 1 января 2020 года в нашей стране насчитывалось 3,4 млн легковых автомобилей, имеющих правое расположение руля, такую статистику приводит агентство «Автостат».
Причем доля японской марки Toyota составляет 60% или около 2 млн штук. По моделям лидирует Corolla — в России зарегистрировано 325 тыс. экземпляров этой модели с правым рулем, на втором месте Toyota Corona (108 тыс. шт.), на третьем — Toyota Mark (97 тыс. шт.). В пятерке лидеров есть еще две Тойоты — Carina (92 тыс. шт.) и Caldina (82 тыс. шт.).
На шестом месте тоже «японка» — Honda Fit с показателем 78 тыс. штук. А потом топ-10 самых распространенных в России моделей с правым рулем снова «захватывают» Тойоты: Vitz (77 тыс. шт.), Camry (66 тыс. шт.), Vista (65 тыс. шт.) и Ipsum (58 тыс. шт.).
В основном (почти 90%) такие машины регистрируются в Сибири и на Дальнем Востоке — там их количество превышает три миллиона экземпляров.
- Такие машины делали не только в Японии, Англии и иных странах с левосторонним движением, но и в СССР. Зачем, вы узнаете из нашей публикации.
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