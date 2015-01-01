Самые популярные «праворульки» России: Toyota рулит!

Согласно статистике, у нас 3,4 млн легковых автомобилей с правым расположением руля.

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На 1 января 2020 года в нашей стране насчитывалось 3,4 млн легковых автомобилей, имеющих правое расположение руля, такую статистику приводит агентство «Автостат».

Причем доля японской марки Toyota составляет 60% или около 2 млн штук. По моделям лидирует Corolla — в России зарегистрировано 325 тыс. экземпляров этой модели с правым рулем, на втором месте Toyota Corona (108 тыс. шт.), на третьем — Toyota Mark (97 тыс. шт.). В пятерке лидеров есть еще две Тойоты — Carina (92 тыс. шт.) и Caldina (82 тыс. шт.).

На шестом месте тоже «японка» — Honda Fit с показателем 78 тыс. штук. А потом топ-10 самых распространенных в России моделей с правым рулем снова «захватывают» Тойоты: Vitz (77 тыс. шт.), Camry (66 тыс. шт.), Vista (65 тыс. шт.) и Ipsum (58 тыс. шт.).

В основном (почти 90%) такие машины регистрируются в Сибири и на Дальнем Востоке — там их количество превышает три миллиона экземпляров.

Такие машины делали не только в Японии, Англии и иных странах с левосторонним движением, но и в СССР. Зачем, вы узнаете из нашей публикации.



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