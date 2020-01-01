Мы все починили: форум «За рулем» снова работает!

Друзья, на сайте были временные сложности.

Мы понимаем, как вам не хватало общения, читали ваши недовольные комментарии. Теперь проблемы решены — мы починили форум, так что welcome — возвращайтесь и комментируйте.

В целом на форуме ничего не изменилось — все восстановили до последней буквы. По-прежнему модераторы начинают тему, кидают ссылку на новую статью, и начинается ее обсуждение.

Напомним, как попасть на форум «За рулем»: вверху страницы в конце рубрикатора нажимаете на «гамбургер» (кнопка из трех горизонтальных белых линий) и попадаете в меню сайта. Внизу левой колонки под «ПДД онлайн» располагается кнопка форума. Жмите туда, заходите и общаетесь!



