Перейти на ГБО будет еще дешевле: вы заплатите лишь 10%

С предложением увеличить госсубсидию на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо выступил министр энергетики Александр Новак.

Материалы по теме Путин подталкивает бизнес инвестировать в рынок газомоторного топлива

Субсидии из бюджета на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо в рамках реализации антикризисных мер могут увеличить с 30 до 60% от стоимости переоборудования. Об этом в письме вице-премьеру Юрию Борисову написал министр энергетики РФ Александр Новак, сообщает РБК. Известно также, что правительство поддержало предложение министра.

Еще 30% от стоимости переоборудования транспортного средства готов оплатить «Газпром» в рамках маркетинговых программ одной из своих компаний «Газпром газомоторное топливо». Таким образом, владельцам автомобилей останется заплатить только 10% от цены перевода на газ, что делает стоимость переделки несущественной.

Глава Минэнерго РФ пояснил, что перевод на газ позволит автовладельцам сэкономить на стоимости топлива 60–65%, что особенно важно для малого и среднего бизнеса, а также самозанятых граждан.

«Переоборудование техники на КПГ (сжатый природный газ) позволят малому и среднему бизнесу и гражданам — участникам программы в течение трех лет получить на топливе экономию в 4–5 млрд руб., снизить стоимость транспортных услуг и обеспечить работой по установке газобаллонного оборудования предприятия сервисной сферы», — цитирует РБК слова министра энергетики.

Компримированный природный газ (метан) относится к наиболее экологичным видам топлива. С 2020 по 2024 годы правительство направит на программу развития газомоторной отрасли 50 млрд рублей, в среднем стоимость переоборудования одного автомобиля составляет от 80 тыс. до 150 тыс. рублей. Александр Новак полагает, что увеличение доли субсидий в два раза позволит перевести на КПГ до 10–12 тыс. автомобилей в 2020 году.

Метан в машине: считаем выгоду и ищем заправку



Фото: Depositphotos