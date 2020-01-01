Jeep просит помощи у поклонников, чтобы создать «пасхалку» для будущей модели — журнал За рулем

Jeep просит помощи у поклонников, чтобы создать «пасхалку» для будущей модели

Причем о самой «будущей модели» вообще ничего не известно.

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Напомним, что «пасхальное яйцо» (сленговое пасхалка) — это некий секрет, оставляемый в игре, фильме или программном обеспечении. О нем либо проговаривается сам разработчик, либо его случайно обнаруживает пользователь, и это большая удача и своеобразная награда за терпение. Остроумные автомобильные дизайнеры с некоторых пор тоже оставляют такие «секретики» в своих моделях.

«Пасхальные яйца» на Джипах уже давно стали частью линейки новых внедорожников. У каждой модели от Wrangler до Renegade есть несколько тщательно спрятанных «секретиков», и владельцы любят делать снимки и делиться своими находками в соцсетях. Теперь у поклонников марки будет возможность в этом поучаствовать. Согласно преждевременно опубликованному объявлению, компания попросила Джип-сообщество о помощи в создании следующего «пасхального яйца». Победивший рисунок будет скрыт в «будущей модели Джипа», и ее создатель может рассчитывать на такой автомобиль.

Нет ни слова о том, на каком транспортном средстве будет это «пасхальное яйцо», хотя варианты можно додумать. Например, Grand Cherokee следующего поколения и его семиместный вариант. «Пасхальное яйцо» также может быть скрыто в новом Wagoneer или Grand Wagoneer.

В любом случае можно не сомневаться, что как только марка анонсирует новую модель и она появится в продаже, «яйцо» там будет спрятано, и можно начинать его искать.

Jeep просит помощи у поклонников, чтобы создать «пасхалку» для будущей модели

Причем о самой «будущей модели» вообще ничего не известно.

Jeep просит помощи у поклонников, чтобы создать «пасхалку» для будущей модели — фото 1140451Jeep просит помощи у поклонников, чтобы создать «пасхалку» для будущей модели — фото 1140453Jeep просит помощи у поклонников, чтобы создать «пасхалку» для будущей модели — фото 1140452Jeep просит помощи у поклонников, чтобы создать «пасхалку» для будущей модели

Фото: соцсети

Jeep просит помощи у поклонников, чтобы создать «пасхалку» для будущей модели

Причем о самой «будущей модели» вообще ничего не известно.

Jeep просит помощи у поклонников, чтобы создать «пасхалку» для будущей модели — фото 1140451Jeep просит помощи у поклонников, чтобы создать «пасхалку» для будущей модели — фото 1140453Jeep просит помощи у поклонников, чтобы создать «пасхалку» для будущей модели — фото 1140452Jeep просит помощи у поклонников, чтобы создать «пасхалку» для будущей модели
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