Обновленная версия кроссовера готовится к выходу на рынок, хотя радикальных изменений не предвидится.

Материалы по теме Skoda Karoq российской сборки: самый детальный обзор

Кроссвоер Skoda Karoq появился на рынке в 2017 году, в качестве замены полюбившемуся покупателям Йети, и уже зарекомендовал себя как добротный кроссовер. Обновлять модель надо, но, как показывают эти шпионские изображения, производитель в значительной степени будет придерживаться тактики легких и малозаметных обновлений.

Несмотря на камуфляж, скрывающий переднюю и заднюю части кроссовера, мы догадываемся, что будет новая решетка радиатора и иная форма фар с новой графикой. Камуфляж сзади также хорошо маскирует замыслы дизайнеров Skoda, но очевидно, что тут стоит ожидать обновленные задние фонари и новый бампер.

Вообще, если автопроизводитель придерживается типичной формулы рестайлинга модели в середине цикла, стоит ожидать серии точечных обновлений салона Skoda Karoq 2021 года. Это, вероятно, будет новая и улучшенная информационно-развлекательная система, а в целом компоновка останется прежней.

Мы пока не можем с уверенностью сказать, с какими двигателями предложат обновленный Karoq. Скорее всего, моторы текущей европейской модели, включая 1,0-литровый TSI и 1,4-литровый бензиновые двигатели TSI мощностью 115 л.с. и 150 л.с. соответственно, будут сохранены. Также можно ожидать как минимум два различных варианта дизельных моторов объемом 2,0 литра. Эксперты полагают, что вместе с обновлением модель получит электрифицированную версию. В связи с тем, что Volkswagen готовит гибридную систему с подключаемым модулем для T-Roc, вполне логично, что Skoda может сделать то же самое с Кароком. Поскольку это первые шпионские снимки, обновленная Skoda Karoq появится еще нескоро, не ранее 2021 года.

Skoda Karoq готовится к фейслифту — первые шпионские фото Обновленная версия кроссовера готовится к выходу на рынок, хотя радикальных изменений не предвидится. Skoda Karoq готовится к фейслифту — первые шпионские фото

В России Karoq предлагают с мотором 1.4 TSI, мощностью 150 л.с., и 8-диапазонным автоматом или 6-ступенчатой DSG (в версии с полным приводом). Цены начинаются от 1 млн 387 тыс. рублей.

«За рулем» проверил асфальтом, бездорожьем, роликовыми платформами и «лежачими полицейскими» Kia Seltos, Skoda Karoq и Nissan Qashqai.

Фото: S. Baldauf/SB-Medien & CarPix for CarScoops