Сначала модель увидит австралийский рынок, позже — Америка и Европа.

Материалы по теме Новый пикап Mazda BT-50 покажут 17 июня

Дизайн пикапа Mazda BT-50 2021 модельного года выполнен в фирменном стиле марки — Kodo, благодаря этому заметнее стало его родство с кроссовером Mazda CX-9. Среди прочего, у автомобиля новая стильная хромированная решетка и узкие фары.

Главное же в новом пикапе то, что он «переехал» с платформы Ford Ranger на «тележку» Isuzu D-Max. Таким образом, он отказался от предыдущего двигателя Ford в пользу четырехцилиндрового 3,0-литрового турбодизельного агрегата мощностью 188 лошадиных сил. Агрегатируется мотор шестиступенчатой механической или автоматической коробками передач, обе доступны в вариантах 4x4 и 4x2.

Изменения коснулись не только экстерьера, но и салона. Интерьер BT-50 выглядит как место для отдыха благодаря спортивному трехспицевому рулевому колесу и 9-дюймовому сенсорному экрану информационно-развлекательной системы с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. В представленном автомобиле салон обит мягкой кожей — она не только на сиденьях, но и по бокам туннеля трансмиссии и на центральной консоли.

За безопасность автомобиля отвечают адаптивный круиз-контроль, автоматическая система экстренного торможения, системы помощи в удержании полосы движения, мониторинга «слепых» зон и интеллектуальные парктроники.

Японский производитель пока не раскрывает технические характеристики пикапа, таких как расход топлива и буксируемая масса.

Сначала пикап предложат в кузове с двойной кабиной. Продажи Mazda BT-50 в Австралии начнутся в конце года, цены объявят позднее. Известно также, что собирать автомобиль будут вместе с Isuzu D-Max в Таиланде.

Представлен новый пикап Mazda BT-50 Сначала модель увидит австралийский рынок, позже — Америка и Европа. Представлен новый пикап Mazda BT-50

Недавно компания представила виртуальный гоночный автомобиль Mazda RX-Vision GTЗ Concept, который можно скачать для гоночного симулятора.



Фото: Mazda