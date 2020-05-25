Вышла новая Mazda. Ее можно скачать

Компания представила виртуальный гоночный автомобиль Mazda RX-Vision GTЗ Concept, который можно скачать для гоночного симулятора Gran Turismo Sport игровых консолей PlayStation 4.

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Машина разрабатывалась совместно с компанией Polyphony Digital и уже доступна к скачиванию. Игроки, которые предпочитают модели Mazda в игре Gran Turismo Sport, такие как RX-Vision GTЗ Concept, автоматически получат базовый доступ для участия в сертифицированном FlA чемпионате Gran Turismo, который будет проходить в сезоне 2020 года.

На Мазде RX-Vision GTЗ Concept можно участвовать в соревнованиях по киберспорту на Японском национальном спортивном фестивале 2020 года, который проводится в префектуре Кагосима.

Кстати, в честь 100-летнего юбилея Мазды пройдут различные онлайн-мероприятия, в рамках которых будут и состязания по Gran Turismo Sport.

О будущих моделях Мазды вы можете узнать здесь.

Фото: Mazda