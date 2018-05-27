Кросс-версия Hyundai Solaris для России: не скоро!

Надо, чтобы спрос на приподнятые универсалы продолжал расти.

Материалы по теме Прямой эфир: Hyundai о своих планах и проблемах в России

Популярная в России модель корейского бренда может получить новый тип кузова, дополненный кросс-комплектом. Об этом стало известно в ходе прямой трансляции, в рамках которой с управляющим директором «Хендэ Мотор СНГ» Алексеем Калицевым беседовал главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков, озвучивший вопрос от зрителя: появится ли в России Hyundai Solaris в кузове универсал?

Алексей Калицев, управляющий директор «Хендэ Мотор СНГ»:

Мы рассматриваем такую возможность, изучая конкурентов и спрос. Это горизонт нескольких лет, не ближайшая перспектива, и скорее всего, это будет модель следующего поколения. Но если будет сохраняться тенденция повышения спроса на универсалы, особенно с увеличенным клиренсом и с SUV-пакетом, то, возможно, мы запустим такой автомобиль.

В настоящее время Solaris в России представлен только в варианте седан

Кроме того, Алексей Калицев отметил, что после запуска в России нового поколения Elantra в кузове седан российский офис будет искать возможности для увеличения типов кузова этой модели, и есть вероятность, что это окажется лифтбек.

Главные факты по грядущим новинкам Hyundai в России мы собрали в одном материале, а все подробности можно узнать, посмотрев запись состоявшейся трансляции.

Фото: Hyundai