Все идет по плану, никаких временных сдвижек не будет, отмечают в компании.

Hyndai Creta получилась настолько удачной и востребованной на рынке, что трудно придумать, как еще ее можно улучшить, рассказал главному редактору журнала «За рулем» Максиму Кадакову управляющий директор «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев на вчерашнем прямом эфире. Вы могли смотреть его на нашем Youtube-канале.

Тем не менее готовится новое поколение кроссовера. Ожидать новую Крету в России стоит в середине 2021 года. Несмотря на то, что она уже была представлена на разных рынках (в Индии и Китае), ориентироваться на это не стоит — в России модель будет отличаться, в частности, по дизайну, который компания определяет как «принципиально иной».

Относительно других интересных новинок, которых стоит ожидать, топ-менеджер назвал новое поколение седана Elantra (октябрь-ноябрь). Интересно, что рассматриваются и другие кузова модели для российского рынка. На вопрос ведущего, будет ли это столь модный сейчас лифтбек, Калицев ответил уклончиво, отметив лишь, что в компании думают над разными вариантами.

Среди других перспектив — 8-местный внедорожник Palisade, его планируют завезти в Россию ближе к ноябрю. Santa Fe нового поколения появится в начале следующего года. Дизельгейт корейскую компанию не испугал, так что дизельный мотор у автомобиля будет. В 2021 году также появятся кроссовер Tucson и минивэн H1 новых поколений.

Интересные новинки ожидаются и у премиального бренда Genesis. Это первый кроссовер бренда — GV80 и новое поколение седана G80. Обе модели планируют запустить в октябре.Также через некоторое время появится еще один внедорожник.

Полностью видеоинтервью можно посмотреть на нашем сайте по ссылке.

Фото: Depositphotos