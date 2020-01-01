Адвокаты Ефремова и Захаровых обсуждают компенсацию

Семья погибшего может принять компенсацию в случае согласия их адвоката, заявил Эльман Пашаев.

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Эльман Пашаев, адвокат Михаила Ефремова, заявил, что семья погибшего в ДТП Сергея Захарова готова обсуждать вопрос компенсации, если на это согласится адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский. Такую информацию Пашаев получил от брата погибшего, Валерия Захарова, в ходе их телефонного разговора, пишет в среду 17 июня РБК.

По словам Пашаева, в ближайшее время адвокаты обеих сторон должны созвониться и обсудить возможную компенсацию семье Захаровых. Пока не уточняется, о какого рода компенсации идет речь. «Есть судебная практика по таким делам, даже где-то мы готовы больше возместить, чем по судебной практике», — отметил адвокат Ефремова.

Радиостанция «Москва FM», беседуя с Александром Добровинским, вывела в прямой эфир телефонный звонок от Эльмана Пашаева, и в прямом эфире адвокаты договорились о встрече. «Мы готовы возместить все понесенные расходы на похороны, а также обеспечить возмещение морального вреда», — сказал Эльман Пашаев.

Позже Добровинский подтвердил, что все вопросы, касающиеся организации переговоров, семья Захарова передала ему, но отметил: «Все решения будет принимать семья, я никакого отношения к этому не имею».

Пока Добровинский уверен, что от компенсации семья погибшего откажется. Он предлагает организовать встречу в присутствии двух известных людей, чтобы избежать кривотолков, или записывать весь разговор на диктофон. Ранее он заявлял, что родные Захарова не принимают извинений Михаила Ефремова и намерены добиваться справедливого наказания через суд.

Адвокат Ефремова на это замечал, что компенсация не освобождает его клиента от уголовной ответственности, а после того, как Ефремова посадят, никакой моральной и материальной помощи пострадавшим получить уже не удастся.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС