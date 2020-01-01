Ранее представитель семьи погибшего Александр Добровинский рассказал, что родные отказались от материальной помощи артиста и не приняли его извинений.

Материалы по теме Ефремов сказал слова, которые от него ждали

После трагического ДТП, унесшего жизнь Сергея Захарова, виновник аварии Михаил Ефремов записал покаянное видеообращение. Однако родные погибшего его извинения не приняли и через адвоката сообщили, что никогда никакую сумму не возьмут, потому что «Сергей бы не понял и не разрешил». Единственное, чего они добиваются, — чтобы дело расследовалось по закону и виновный в ДТП получил реальный срок.

По словам Добровинского, семью покоробило, что Ефремов опубликовал обращение, не попытавшись связаться с ними лично. Они посчитали, что извинение скорее рассчитано на публику.

Однако у адвоката Михаила Ефремова Эльмана Пашаева другое мнение. Он полагает, что решение семьи не идти на контакт и не принимать извинения можно объяснить чьим-то грязным пиаром и что родственники Захарова намерены получить больше денег, чем им предлагают сейчас. Но рассчитывают зря: Ефремов вовсе не олигарх. И делают потерпевшие хуже, прежде всего, себе. Сейчас до суда можно получить какую-то сумму, которая вовсе не освобождает Ефремова от уголовной ответственности. А вот когда его посадят, что они тогда получат?

Что касается наказания, то Пашаев пояснил, что «никто не пытается с кем-то „договориться“, и что предусматривает закон, то и будет».

Между тем «Комсомольская правда» подсчитала доходы Ефремова — в месяц он зарабатывал около трех миллионов рублей. По сведениям издания, его гонорар за моноспектакль варьировался от одного до полутора миллионов рублей, несколько раз в месяц артиста приглашали на закрытые выступления на частных вечеринках, корпоративах, заказниках (такие доходы чаще всего не декларируются), он получал деньги в театре «Современник», где был приглашенным актером. Здесь доход мог составлять до 11 миллионов рублей в год. Кроме того, Ефремов снимался в кино: средняя цена съемочного дня составляла около двух тысяч долларов.

В собственности у Михаила Ефремова просторная квартира в Плотниковом переулке, еще одна квартира в столице перешла по наследству от матери. Есть загородный дом в Подмосковье и два дома в Латвии.

Напомним, трагическая авария произошла 8 июня: актер, находясь в состоянии алкогольного опьянения, врезался на внедорожнике в фургон Lada. Водитель фургона позже скончался в больнице.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС