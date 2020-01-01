После трагического ДТП, унесшего жизнь Сергея Захарова, виновник аварии Михаил Ефремов записал покаянное видеообращение. Однако родные погибшего его извинения не приняли и через адвоката сообщили, что никогда никакую сумму не возьмут, потому что «Сергей бы не понял и не разрешил». Единственное, чего они добиваются, — чтобы дело расследовалось по закону и виновный в ДТП получил реальный срок.
По словам Добровинского, семью покоробило, что Ефремов опубликовал обращение, не попытавшись связаться с ними лично. Они посчитали, что извинение скорее рассчитано на публику.
Однако у адвоката Михаила Ефремова Эльмана Пашаева другое мнение. Он полагает, что решение семьи не идти на контакт и не принимать извинения можно объяснить чьим-то грязным пиаром и что родственники Захарова намерены получить больше денег, чем им предлагают сейчас. Но рассчитывают зря: Ефремов вовсе не олигарх. И делают потерпевшие хуже, прежде всего, себе. Сейчас до суда можно получить какую-то сумму, которая вовсе не освобождает Ефремова от уголовной ответственности. А вот когда его посадят, что они тогда получат?
Что касается наказания, то Пашаев пояснил, что «никто не пытается с кем-то „договориться“, и что предусматривает закон, то и будет».
Между тем «Комсомольская правда» подсчитала доходы Ефремова — в месяц он зарабатывал около трех миллионов рублей. По сведениям издания, его гонорар за моноспектакль варьировался от одного до полутора миллионов рублей, несколько раз в месяц артиста приглашали на закрытые выступления на частных вечеринках, корпоративах, заказниках (такие доходы чаще всего не декларируются), он получал деньги в театре «Современник», где был приглашенным актером. Здесь доход мог составлять до 11 миллионов рублей в год. Кроме того, Ефремов снимался в кино: средняя цена съемочного дня составляла около двух тысяч долларов.
В собственности у Михаила Ефремова просторная квартира в Плотниковом переулке, еще одна квартира в столице перешла по наследству от матери. Есть загородный дом в Подмосковье и два дома в Латвии.
- Напомним, трагическая авария произошла 8 июня: актер, находясь в состоянии алкогольного опьянения, врезался на внедорожнике в фургон Lada. Водитель фургона позже скончался в больнице.
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС