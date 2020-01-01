АВТОВАЗ не выплатит премии и не индексирует зарплаты

Если работа стабилизируется, согласительная комиссия вернется к вопросу в октябре.

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Волжский автозавод не будет выплачивать сотрудникам премии за первое полугодие, а также проводить индексацию тарифных ставок и окладов, запланированную на 1 июля, пишет Интерфакс со ссылкой на первичную профсоюзную организацию предприятия.

Такое решение было принято на состоявшейся согласительной комиссии, а причиной его стали нынешние результаты работы Группы АВТОВАЗ. Если работа заводов в Тольятти и Ижевске стабилизируется, согласительная комиссия вернется к вопросу индексации в октябре.

Ранее на АВТОВАЗе отложили переход на четырехдневную рабочую неделю с конца июня на конец августа, объяснив это оживлением на рынке, однако срок действия четырехдневного рабочего графика на предприятии также сдвинули: ранее планировалось, что четырехдневка продлится до конца 2020 года, а по вновь принятому решению — до конца февраля 2021 года.

Сварка кузова Lada Vesta на заводе Lada Ижевск

Что касается премий, в мае 2020 года сотрудники предприятия, работавшие в течение двух первых апрельских недель, объявленных нерабочими в РФ, получили премию — на эти нужды АВТОВАЗом было выделено 10 миллионов рублей.

Кроме того, в конце апреля 2020 года АВТОВАЗ выплатил всем сотрудникам премию в размере 5000 рублей (до вычета НДФЛ) в честь 50-летия выпуска первого автомобиля ВАЗ-2101.

Фото: Яков Князев/ТАСС