Volkswagen не только собирается популяризировать электромобили, но и немножко заработать на интересе к ним.

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Volkswagen предложил посетителям «Стеклянной мануфактуры» в Дрездене (Германия) поучаствовать в сборке автомобиля. И это не просто автомобиль, а электрокар Golf. На предприятии стартовала программа под названием «Опыт производства».

Конечно, о самостоятельности тут речь не идет, все работы будут производиться под контролем доброжелательных специалистов завода. В перечень предлагаемых операций входят: прикрепление логотипа e-Golf, установка трансмиссии и задних фонарей, установка радиатора и решетки радиатора с логотипом. Всего будет пять специализированных точек, где посетителям разрешат участвовать в сборке. Весь процесс займет 2,5 часа, в каждой группе будет максимум четыре человека, а заплатить за «опыт» каждому участнику придется 215 евро (около 16,9 тыс. рублей!). Впрочем, в эту сумму также входит обзорная экскурсия по заводу и освежающий напиток.

«Стеклянная мануфактура» — это витрина электрической мобильности Volkswagen. e-Golf — это самый продаваемый в 2020 году электромобиль в Германии, и мы показываем клиентам, посетителям и гостям, что завтрашняя мобильность означает для Volkswagen, — отметил руководитель отдела продаж VW Арнд Мейер-Класен.

VW планирует предложить такой же опыт сборки автомобиля ID.3 в 2021 году, когда он встанет на конвейер в Дрездене.

Не секрет, что до сих пор даже в Европе к электромобилям относятся настороженно. Таким образом Фольксваген собирается популяризировать свои «электрички», тем более, что в планах компании выпускать все больше экологичных автомобилей, какими считаются электрокары.

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Фото: Volkswagen