Появилась новая версия Volkswagen Tiguan — GO! — журнал За рулем

Появилась новая версия Volkswagen Tiguan — GO!

С июня дилеры марки предлагают такие автомобили от 1 млн 739 тыс. рублей в зависимости от двигателя и типа привода.

Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan

Volkswagen > Tiguan

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Обновленный Volkswagen Tiguan — тизер и дата премьеры

Новая версия Volkswagen Tiguan GO! базируется на базе популярной Winter Edition с расширенным набором базового оборудования. В этой версии доступны автомобили с 125-сильным мотором и 6-ступенчатой МКП, передним приводом, а также со 150-сильным двигателем и с 6АКП — передним или полным приводом.

В оснащение комплектации входят интерфейс App-Connect, который синхронизирует мультимедиа автомобиля со смартфоном (поддерживает Apple CarPlay и Android Auto), передние подголовники с регулировкой по высоте и вылету, полностью складываемая спинка переднего пассажирского кресла, складные столики в спинках передних кресел и ящики для хранения под передними креслами.

Кроме того, Tiguan в исполнении GO! укомплектован ассистентом движения на спуске (для полного привода), многофункциональным цветным дисплеем на приборной панели и системой помощи при парковке спереди и сзади Park Pilot.

От «материнской» комплектации Winter Edition модель Tiguan GO! сохранила 17-дюймовые легкосплавные диски, боковые зеркала с электрорегулировкой, подогрев передних сидений со ступенчатой регулировкой интенсивности, обогрев рулевого колеса, электрообогрев ветрового стекла и форсунок стеклоомывателей и светодиодные фары ближнего и дальнего света.

За доплату для комплектации GO! предложат пакет Comfort Plus, где предусмотрена камера заднего вида с омывателем, система бесключевого доступа и пуска двигателя, электропривод двери багажного отделения с функцией отложенного закрывания и противоугонная система.

Дополнительно кроссовер можно оборудовать предпусковым отопителем с дистанционным управлением и таймером.

Появилась новая версия Volkswagen Tiguan — GO!

С июня дилеры марки предлагают такие автомобили от 1 млн 739 тыс. рублей в зависимости от двигателя и типа привода.

Появилась новая версия Volkswagen Tiguan — GO! — фото 1137421Появилась новая версия Volkswagen Tiguan — GO! — фото 1137423Появилась новая версия Volkswagen Tiguan — GO! — фото 1137420Появилась новая версия Volkswagen Tiguan — GO!

  • 28 мая в Бразилии официально представили новый компактный кроссовер Volkswagen Nivus, который, возможно, со временем станут продавать и в России.

Фото: Volkswagen

Появилась новая версия Volkswagen Tiguan — GO!

С июня дилеры марки предлагают такие автомобили от 1 млн 739 тыс. рублей в зависимости от двигателя и типа привода.

Появилась новая версия Volkswagen Tiguan — GO! — фото 1137421Появилась новая версия Volkswagen Tiguan — GO! — фото 1137423Появилась новая версия Volkswagen Tiguan — GO! — фото 1137420Появилась новая версия Volkswagen Tiguan — GO!
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Отзывы о Volkswagen Tiguan (14)

Volkswagen 2012 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

Комфортный,тихий,быстрый,удобный. Возможность чиповки без проблем для двигателя.

Недостатки:

Нет.

Комментарий:

Тут многие пишут о жесткой подвеске, это вы ещё на рав4 значит не катались-вот где дубовая подвеска! Махнул рав на тигу и очень очень доволен! Другое измерение! Рав с вариатором не ехал, только выл ,и легендарная надежность тоёты что не оправдала себя: замена valvematic на 75тк обегчила бумажник ...

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