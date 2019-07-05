Бестселлер немецкой марки ранее уже засветился на тестах, но сама компания до сих пор хранила молчание. Теперь мы точно знаем, что автомобиль станет более спортивным.

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Показать обновленный кроссовер должны были еще в марте на Женевском автосалоне, но не сложилось — по известным причинам просто не случилось самого автосалона. Между тем Volkswagen Tiguan уже давно нуждается в актуализации, и вот VW планирует в автомобиле 2021 модельного года изменения в дизайне и оснащении.

Впрочем, подробностей об обновленном Тиге известно немного. На тизере мы видим новую переднюю часть автомобиля, выполненную в стиле моделей Jetta и Atlas Cross Sport (на нашем рынке известен под именем Teramont). Фейслифтинг сделал фары тоньше, а решетку — изящнее. Новый логотип Volkswagen еще больше выделяется на передней части.

Известно, что автомобиль получит новую информационно-развлекательную систему MIB3. Предположительно, в новом Tiguan будет беспроводное обновление программного обеспечения и по-прежнему предложено автомобильное подключение Wi-Fi.

Ожидаются также изменения в интерьере, в том числе новое рулевое колесо (типа того, что устанавливается на Atlas Cross Sport) и некоторые обновления материалов.

Представители VW признались, что в рестайлинговом Тигуане будет сделан акцент на спортивном стиле, даже больше, чем в нынешней модели в версии Sportline. Хотя на данный момент неясно, поддержат ли агрессивный стиль модели более спортивным двигателем. Полный привод, как всегда, будет предложен в качестве опции.

Премьера обновленного VW Tiguan ожидается этим летом, в продаже в Европе и США он должен появиться ближе к концу года.

Ранее кроссовер был замечен во время тестирования на дорогах общего пользования.



Изображение: Volkswagen