Кроссовер был замечен во время официальной фотосессии на дорогах общего пользования.

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Volkswagen Tiguan без маскировки, которую мы видели ранее, был сфотографирован в одной из европейских стран. Отсутствие камуфляжа объясняется проведением официальной фотосессии автомобиля.

Передняя часть обновленного Тигуана, как и предполагалось, получила такие же фары, которыми оснащается новый VW Golf. Решетка радиатора кроссовера представляет собой четыре хромированные горизонтальные полоски, делающие Tiguan визуально шире и приземистее. В середине решетки установлен логотип компании с новым дизайном. Хромированную окантовку имеет и большой воздухозаборник бампера, а также боковые окна. Рейлинги на крыше окрашены в серебристый цвет.

Очевидно, что сфотографированный Tiguan представлен в максимальной комплектации. Об этом, в частности, говорят красивые колесные диски большого диаметра с серебряными и черными спицами.

Оснащаться обновленный кроссовер будет теми же моторами, что устанавливаются на новый VW Golf, включая бензиновые и дизельные агрегаты, а также гибридную силовую установку, которую в России ждать не стоит.

Премьера обновленного Тигуана состоится, скорее всего, на Женевском автосалоне в начале марта.

Кстати, новый Volkswagen Golf для России оказался проще, чем версия, продаваемая в Европе.

Фото: instagram.com