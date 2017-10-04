Обновленный VW Tiguan — первые фото без камуфляжа — журнал За рулем

Обновленный VW Tiguan — первые фото без камуфляжа

Кроссовер был замечен во время официальной фотосессии на дорогах общего пользования.

Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan

Volkswagen > Tiguan

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Volkswagen Tiguan без маскировки, которую мы видели ранее, был сфотографирован в одной из европейских стран. Отсутствие камуфляжа объясняется проведением официальной фотосессии автомобиля.

Передняя часть обновленного Тигуана, как и предполагалось, получила такие же фары, которыми оснащается новый VW Golf. Решетка радиатора кроссовера представляет собой четыре хромированные горизонтальные полоски, делающие Tiguan визуально шире и приземистее. В середине решетки установлен логотип компании с новым дизайном. Хромированную окантовку имеет и большой воздухозаборник бампера, а также боковые окна. Рейлинги на крыше окрашены в серебристый цвет.

Очевидно, что сфотографированный Tiguan представлен в максимальной комплектации. Об этом, в частности, говорят красивые колесные диски большого диаметра с серебряными и черными спицами.

Оснащаться обновленный кроссовер будет теми же моторами, что устанавливаются на новый VW Golf, включая бензиновые и дизельные агрегаты, а также гибридную силовую установку, которую в России ждать не стоит.

Премьера обновленного Тигуана состоится, скорее всего, на Женевском автосалоне в начале марта.

  • Кстати, новый Volkswagen Golf для России оказался проще, чем версия, продаваемая в Европе.

Фото: instagram.com

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Отзывы о Volkswagen Tiguan (14)

Volkswagen 2012 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

Комфортный,тихий,быстрый,удобный. Возможность чиповки без проблем для двигателя.

Недостатки:

Нет.

Комментарий:

Тут многие пишут о жесткой подвеске, это вы ещё на рав4 значит не катались-вот где дубовая подвеска! Махнул рав на тигу и очень очень доволен! Другое измерение! Рав с вариатором не ехал, только выл ,и легендарная надежность тоёты что не оправдала себя: замена valvematic на 75тк обегчила бумажник ...

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