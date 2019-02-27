Volkswagen выделил 100 автомобилей Polo для помощи пенсионерам

Volkswagen и каршеринг «Делимобиль» присоединились к Всероссийской акции «Мы вместе».

Материалы по теме Toyota передаст врачам 45 автомобилей

Volkswagen и «Делимобиль» вплоть до окончания срока самоизоляции обеспечат волонтерские организации автомобилями Volkswagen Polo, взяв на себя все расходы по обслуживанию машин, включая мойку, дезинфекцию, заправку и парковку.

Решено выделить сто Volkswagen Polo в специальной версии Connect с расширенными возможностями контроля и управления рядом функций автомобиля с помощью мобильного телефона. Эти автомобили будут доступны только волонтерским организациям и не будут отображены на карте в приложении. В первой партии волонтерам передадут 60 автомобилей.

На этих машинах станут доставлять необходимые товары и лекарства тем пенсионерам, кто входит в группу риска и не должен покидать свои дома. Для волонтерских организаций это гарантия своевременной помощи своим подопечным.

Volkswagen уже давно является партнером «Делимобиля», и Volkswagen Polo пользуется хорошим спросом в каршеринге. Теперь компании расширяют сотрудничество, чтобы противостоять распространению заболевания.

Китайские компании Haval и Changan предоставят автомобили медикам, оказывающим помощь инфицированным.

Фото: VW