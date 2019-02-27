Volkswagen выделил 100 автомобилей Polo для помощи пенсионерам — журнал За рулем

Volkswagen выделил 100 автомобилей Polo для помощи пенсионерам

Volkswagen и каршеринг «Делимобиль» присоединились к Всероссийской акции «Мы вместе».

Volkswagen Polo
Volkswagen Polo

Volkswagen > Polo

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Volkswagen и «Делимобиль» вплоть до окончания срока самоизоляции обеспечат волонтерские организации автомобилями Volkswagen Polo, взяв на себя все расходы по обслуживанию машин, включая мойку, дезинфекцию, заправку и парковку.

Решено выделить сто Volkswagen Polo в специальной версии Connect с расширенными возможностями контроля и управления рядом функций автомобиля с помощью мобильного телефона. Эти автомобили будут доступны только волонтерским организациям и не будут отображены на карте в приложении. В первой партии волонтерам передадут 60 автомобилей.

На этих машинах станут доставлять необходимые товары и лекарства тем пенсионерам, кто входит в группу риска и не должен покидать свои дома. Для волонтерских организаций это гарантия своевременной помощи своим подопечным.

Volkswagen уже давно является партнером «Делимобиля», и Volkswagen Polo пользуется хорошим спросом в каршеринге. Теперь компании расширяют сотрудничество, чтобы противостоять распространению заболевания.

  • Китайские компании Haval и Changan предоставят автомобили медикам, оказывающим помощь инфицированным.

Фото: VW 

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Отзывы о Volkswagen Polo (16)

Volkswagen 2010 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

Выносливый авто.

Недостатки:

разгон более 10с до 100

Комментарий:

Владею авто с 2013г.Пробег 197к. Не таксист. Езжу куда мне надо. Крым,Питер,абхазия,сочи,Ростов,домбай,Башкирия.PS сам из Москвы. Масло не ест. Оценка отлично за авто.Езжу и сейчас тыс 250 будет в трейд ин отдам.

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