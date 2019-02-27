Сегодня, в 14:03 Volkswagen выделил 100 автомобилей Polo для помощи пенсионерам Volkswagen и каршеринг «Делимобиль» присоединились к Всероссийской акции «Мы вместе».
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Volkswagen и «Делимобиль» вплоть до окончания срока самоизоляции обеспечат волонтерские организации автомобилями Volkswagen Polo, взяв на себя все расходы по обслуживанию машин, включая мойку, дезинфекцию, заправку и парковку.
Решено выделить сто Volkswagen Polo в специальной версии Connect с расширенными возможностями контроля и управления рядом функций автомобиля с помощью мобильного телефона. Эти автомобили будут доступны только волонтерским организациям и не будут отображены на карте в приложении. В первой партии волонтерам передадут 60 автомобилей.
На этих машинах станут доставлять необходимые товары и лекарства тем пенсионерам, кто входит в группу риска и не должен покидать свои дома. Для волонтерских организаций это гарантия своевременной помощи своим подопечным.
Volkswagen уже давно является партнером «Делимобиля», и Volkswagen Polo пользуется хорошим спросом в каршеринге. Теперь компании расширяют сотрудничество, чтобы противостоять распространению заболевания.
Китайские компании Haval и Changan предоставят автомобили медикам, оказывающим помощь инфицированным. Фото: VW
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