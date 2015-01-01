Любопытно, что поймали чрезвычайно умного водителя с помощью другой камеры.

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На автодороге Астрахань — Камызяк с опоры линии электропередач злоумышленник похитил комплекс фотовидеофиксации стоимостью около 180 тысяч рублей, рассказал полиции представитель фирмы, занимающейся его обслуживанием.

Похитителя нашли по видеозаписи с соседней камеры, тоже установленной на опоре ЛЭП. А жители ближайшего села узнали на кадрах 26-летнего односельчанина. Сначала парень все отрицал, но дома у него обнаружили вещдок — куртку, в которую был одет похититель, а следы колес, оставленных у опоры, совпали с протектором шин «Жигулей» подозреваемого.

Пришлось ему во всем сознаться и рассказать о мотиве — эта видеокамера ему порядком надоела, она несколько раз фиксировала его превышения скорости, он решил с ней расправиться. чтобы избежать других «писем счастья».

Уголовное дело, возбужденное по факту кражи, направлено в прокуратуру Приволжского района.

С помощью видекамер ГИБДД вычищает с дорог должников по штрафам.



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