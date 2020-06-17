Известен срок появления нового кроссовера Geely в России

Вначале в продаже будут машины белорусской сборки, что должно обеспечить хорошую цену.

Материалы по теме Geely Atlas Pro получит электрическую систему полного привода

Кроссовер Geely Atlas Pro появится в России во втором квартале 2021 года, а официальная презентация может произойти и раньше. С начала продаж к нам будут поставляться машины белорусской сборки, что должно удержать себестоимость и обеспечить привлекательные цены, пишет ресурс Китайские автомобили со ссылкой на менеджера Geely по продукту и сертификации Максима Иванова.

Представитель компании подтвердил, что у Atlas Pro будет полноприводная версия, в которой привод задней оси является электрическим, несмотря на то, что в российском ОТТС такой информации не содержится. Продажи этой версии в России обсуждаются, но окончательного решения сейчас нет.

По предварительным данным, электромотор дает прирост общей мощности около 20%.

В российской спецификации Geely Atlas Pro имеет один бензиновый двигатель, знакомый по Coolray: турбированный 3-цилиндровый, 177 л.с. и 255 Нм. Но силовых агрегатов на его основе будет предложено три. Двигатель может сочетаться с 6-ступенчатой МКП, с 6-диапазонной АКП Aisin или же с 7-скоростным преселективным роботом Ningbo. Как раз в третьем варианте у Atlas Pro будет электрический полный привод.

Российское ОТТС кроссоверов Atlas и Atlas Pro уже действует — оно официально вступило в силу с 22 января 2020 года.

Фото: Geely