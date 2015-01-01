Найден еще один плюс автомобиля: его не пробивает 5G

В это верит 43% россиян.

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Споры о пятом поколении мобильной связи, обеспечивающем более высокую пропускную способность по сравнению с технологиями 4G, идут давно. Есть мнение (ничем не подтвержденное), что «пятая» частота оказывает негативное воздействие на организм человека, способна влиять на ДНК и даже ускорять процессы старения организма. Скорее всего, 5G просто улучшит качество жизни, но поскольку ее влияние на живые организмы толком не изучено, вопросов и опасений новая технология вызывает много.

Так, 43% россиян убеждены, что от технологий связи 5G нужно как-то прятаться, и именно машина может стать безопасным местом, ведь «она железная и мобильная, поэтому на ней можно уехать подальше от потенциального излучения». Такие данные были получены в ходе социологического опроса НТИ «Автонет», на который ссылается NEWS.ru. Причем в зависимости от региона картина сильно меняется: к такому мнению склоняются свыше 80% опрошенных жителей Мордовии, Ямало-Ненецкого автономного округа и Магаданской области.

В центральных регионах России: Москве, Санкт-Петербурге, Великом Новгороде, Тверской области, Татарстане — количество таких людей не превышает 5% респондентов. В исследовании приняли участие более 40 тыс. человек из всех регионов России в возрасте от 27 до 60 лет.

Сколько бы ни было опасений, жизнь не стоит на месте, технологии развиваются. Так, новый Golf — первый автомобиль в Европе с технологией Wi-Fi р, которая позволяет ему общаться с соседями по потоку и дорожной инфраструктурой.

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