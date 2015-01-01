Налог для старых машин снизят (на Камчатке)

Больше всего снижение почувствуют владельцы автомобилей мощностью больше 200 лошадиных сил.

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Разработанный по поручению губернатора Камчатского края закон о снижении транспортного налога для камчатцев внесут уже на июльскую сессию краевого парламента, сообщил официальный сайт регионального правительства.

В обсуждении проекта закона о снижении транспортного налога в официальном аккаунте в Инстаграмм приняли участие 4,5 тысячи камчатцев. Законопроект стал итогом «Прямой линии с губернатором» Владимиром Солодовым, проведенной 11 июня. Публичное обсуждение помогло определиться с основными позициями законопроекта.

«Глава Камчатского края дал поручение Минэкономразвития особый акцент сделать на „возрастные“ машины. После обсуждения с общественностью разработан законопроект, согласно которому транспортный налог предполагается снизить для автомобилей старше 10 лет практически во всех группах мощностей. Но в большей степени снижение почувствуют на себе владельцы автомобилей мощностью больше 200 лошадиных сил», — сказала врио Минэкономразвития Юлия Морозова.

Также на июльскую сессию выносится еще одно решение, предложенное жителями края. Ранее на Камчатке от транспортного налога освободили владельцев автомобилей на газомоторном топливе, теперь хотят ввести нулевую ставку и для владельцев электромобилей.

Количество моделей, облагаемых налогом на роскошь, пополнился несколькими автомобилями, которые никогда не считались роскошными.



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