Роскошных машин с повышенным налогом стало больше на семь

Количество моделей, облагаемых налогом на роскошь, пополнился несколькими автомобилями, которые никогда не считались роскошными.

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Налогом на роскошь облагаются те модели и их версии, стоимость которых превышает 3 млн рублей. В условиях инфляции и роста некоторых налогов и сборов список роскошных моделей в России растет не за счет появления новых автомобилей, а из-за подорожания давно представленных на рынке.

В результате роскошными сегодня являются машины не только премиальных брендов, но и те, которые представлены в среднем ценовом диапазоне. Так, список Минпромторга пополнился автомобилями Chrysler Pacifica, Honda Pilot, Mazda CX—9, Subaru WRX STI, Jeep Cherokee, Grand Cherokee и Wrangler. Рано или поздно в роскошные автомобили начнут записывать и топовые версии машин бюджетных марок.

На сегодняшний день в перечень роскошных машин стоимостью от 3 млн рублей входит уже 1298 моделей.

«Общее количество автомобилей по категориям составило: от трех до пяти миллионов рублей — 632 штуки (+54 к 2019 году); от пяти до десяти миллионов — 484 штуки (+38); от десяти до 15 миллионов — 100 штук (+3); свыше 15 миллионов рублей — 82 штуки (+9)», — отчитались в Минпромторге.

Автомобили стоимостью 3–5 млн рублей в первый год облагаются транспортным налогом, рассчитанным с коэффициентом 1,5, во второй год — с коэффициентом 1,3, а в третий — 1,1. Машины, чья стоимость составляет 5–10 млн рублей, в первые пять лет облагаются налогом, рассчитанным с коэффициентом 2, а при стоимости 10–15 млн рублей — с коэффициентом 3.

В список роскошных автомобилей также входят модели марок Audi, BMW, Cadillac, Chevrolet, Ford, Genesis, Infiniti, Jaguar, Kia, Land Rover, Toyota, Lexus, Maserati, Mercedes-Benz, Porsche, Volkswagen, Volvo, Aston Martin, Nissan, Bentley, Ferrari, Rolls-Royce и Lamborghini.