Вчера, в 9:16 Минпромторг объяснил увеличение транспортного налога Повышение суммы транспортного налога необходимо для защиты окружающей среды, а коснется он только трех миллионов машин.
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В Министерстве промышленности и торговли пояснили свою инициативу увеличить сумму транспортного налога для автомобилей, чей экологический класс ниже Евро-4 (Евро-3 и ниже). Это делается исключительно для того, чтобы оградить окружающую среду от вредных выбросов и заставить владельцев старых автомобилей использовать более современные модели.
«Указанная техника ежедневно наносит непоправимый ущерб экологии и здоровью граждан РФ. Предлагаемая мера позволит повысить привлекательность новых и более экологичных транспортных средств, что, в свою очередь, окажет позитивное воздействия на окружающую среду», — объяснили в Минпромторге.
В министерстве подчеркнули, что транспортный налог предлагается повысить только для коммерческого транспорта, а это, согласно подсчетам чиновников, более трех миллионов автомобилей.
«Данная инициатива не затронет личные автомобили россиян. Так что простым автомобилистам беспокоиться не о чем», — приводит ТАСС заявление министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.
Насколько действенным окажется нововведение, судить пока сложно, так как неизвестно, насколько накладнее станет владение коммерческим транспортом после повышения транспортного налога на автомобили, экологический класс которых ниже Евро-4. Но известно, какая сумма нужна для приобретения современных коммерческих автомобилей. Например, новый самосвал КАМАЗ стоит около 4–7 млн рублей, новый автобус ПАЗ — порядка 3 млн рублей, а ГАЗель — более 1 млн рублей.
Отменять же транспортный налог совсем, как это планировалось при введении акцизов на топливо, ни в Госдуме, ни в правительстве не собираются. Фото : Jacek Dylag / Unsplash
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