Госдума выступила против отмены транспортного налога

Авторы инициативы указывают на то, что данный налог устарел и несправедлив с социальной точки зрения.

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Законопроект Сергея Миронова, отменяющий транспортный налог, был отклонен Государственной думой в первом чтении.

По словам депутата, данный налог является несправедливым. В частности, он не соответствует принципу «кто ездит, тот платит». В итоге обременены им и те, кто использует транспортное средство каждый день, и тот, у кого автомобиль по тем или иным причинам простаивает или используется крайне редко.

Также парламентарий указал на низкую собираемость транспортного налога — платят его только половина автомобилистов, из-за чего приходится перегружать работой суды и судебных приставов. Это ведет к дополнительным затратам. Счетная палата РФ ему возразила, указав на 88-процентную собираемость налога в 2019 году, а отказ от транспортного налога приведет к недоборам в бюджет, равный 160 млрд рублей в год.

Претензии к законопроекту предъявили и в Комитете Госдумы по бюджету и налогам, указав, что не даны источники компенсации выпадающих доходов. Из-за этого ухудшится финансовое положение регионов.

Против отмены транспортного налога выступило и правительство РФ, сославшись на последующее падение доходов, что вынудить существенно увеличить акцизы на топливо. Такой сценарий приведет к подорожанию всего.

Напомним, что в ноябре 2012 года Путин заявил о необходимости замены транспортного налога на топливные акцизы — это и была компенсация выпадающих доходов. Данный подход был весьма справедлив: кто ездит, тот и платит. Но на деле транспортный налог так и не был отменен, а автомобилисты оказались просто обманутыми. Теперь же отменить транспортный налог, а по сути, выполнить данное обещание, вряд ли получится.

Список регионов с самым низким и самым высоким транспортным налогом.

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