Топ регионов с самым низким и высоким транспортным налогом

В опубликованном исследовании налог рассчитывался для шести автомобилей с разной мощностью двигателей.

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Сумма транспортного налога во многом зависит от региона регистрации транспортного средства. Также учитываются возраст и мощность. Авто.ру провело исследование, в ходе которого рассчитал стоимость транспортного налога в разных регионах РФ для шести автомобилей разных классов. Участвовали автомобили Lada Granta с 87-сильным мотором, Kia Rio с двигателем мощностью 107 л.с., Nissan Qashqai, двигатель которого имеет мощность 144 л.с., 181-сильная Toyota Camry, Toyota Land Cruiser 200 мощностью 235 л.с., а также 333-сильный Infiniti QX70.

Оказалось, что самый низкий транспортный налог на машины с двигателями мощностью менее 100 л.с. начисляется в Оренбургской области. Точнее, он не начисляется там вовсе. Самая низкая ставка на такие же машины зафиксирована в Свердловской и Калининградской областях — 2,5 рубля за 1 л.с. В результате транспортный налог на Гранту составляет всего 217,5 рублей.

В пятерку самых дорогих регионов вошли Вологодская, Курская и Оренбургская области, а также республики Марий Эл и Башкортостан, где стоимость одной лошадиной силы для маломощных машин составляет 25 рублей.

Самый низкий транспортный налог для автомобилей мощностью от 100 до 150 л.с. зафиксирован в Ингушетии, Крыму, Севастополе и в Ханты-Мансийском автономном округе. Одна лошадиная сила обходится там в 7 рублей. Таким образом, ежегодная плата за Rio составляет 749 рублей, а за Qashqai — 1008 рублей. Самый высокий налог для таких автомобилей оказался в Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской, Вологодской, Курской, Новгородской и Орловской областях, а также в республиках Башкортостан, Карелия, Марий Эл и Татарстан. Там цена лошадиной силы равна 35 рублям (3745 рублей за Rio и 5040 рублей за Qashqai).

Меньше, чем в других регионах, платить за автомобили с моторами мощностью более 150 л.с., но менее 201 л.с. приходится в Ингушетии, где за каждую «лошадь» начисляют 10 рублей, Магаданской области — по 15 рублей за 1 л.с., и в Республике Саха — 17 рублей. Владеть более мощным автомобилем выгодно в Ненецком автономном округе.

Топ регионов с самым низким и высоким транспортным налогом В опубликованном исследовании налог рассчитывался для шести автомобилей с разной мощностью двигателей. Топ регионов с самым низким и высоким транспортным налогом

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Фото: Егор Алеев/ТАСС

Инфографика: Авто.ру