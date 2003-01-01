В нем два мотора объемом 16,4 литра. И это ездит!

Материалы по теме Выхлоп-пулемет: новый эксперимент российских блогеров

Вряд ли вы слышали о хэтчбеке Yugo. А в свое время он был популярным, звезд с неба не хватал, но надежностью похвастаться мог. Более 140 000 хэтчбеков были проданы в Соединенных Штатах с 1985 по 1992 год.

Но этот Yugo — не тот скромный автомобильчик, который еще можно увидеть на дорогах США. Помимо удлиненного кузова и колес от Corvette, эту машину отличает уникальная (а точнее — две уникальные) силовая установка.

Yugo работает на двух двигателях Cadillac Eldorado V8 — один установлен спереди под капотом, а другой — в багажнике. Рабочий объем каждого из них составляет 8,2 литра, что позволяет им производить 480+480 лошадиных сил. Таким образом, выходная мощность этого Yugo приближается к 1000 л.с.

Основной мотор маленького «гиганта» находится сзади, а система охлаждения у них общая и используется обоими двигателями, поэтому владелец машины не рекомендует постоянно запускать оба двигателя. То есть для ежедневных поездок вам придется довольствоваться тем, что расположен сзади, ну а чтобы иногда повыступать, то оба. Но кратковременно.

Мощный Yugo владелец построил еще в 2014 году, а сегодня решил продать на Facebook Marketplace за 25 500 долларов. Да, странно платить столько за такой автомобиль, но, с другой стороны, это уникальный экземпляр.

Что может этот хэтчбек — смотрите на видео.

Зато в России есть своя Приора-паук!



Фото: Facebook Marketplace