Lada Largus и XRAY получили новый цвет кузова

Новый оттенок красного — «Красный сплав» с доплатой в 12 000 рублей.

В июне у двух моделей марки Lada гамма цветов подверглась корректировке: появился новый цвет кузова, но, вместе с тем, ушел один из ранее присутствовавших. Дело в том, что Largus и XRAY сменили оттенок красного: раннее в гамме у обеих моделей присутствовал «Огненно-красный» (код 124), теперь же вместо него применяется «Красный сплав» (код 136).

Largus и XRAY производяnся в Тольятти на одной технологической линии, они имеют гамму цветов, в большинстве случаев единую для обеих моделей. Кроме нового красного, в ней присутствуют: белый «Ледниковый», серо-бежевый «Базальт», серебристый темно-синий «Лазурно-синий», черный «Черная жемчужина», серебристый «Платина». А еще у моделей есть свои фирменные цвета: светло-коричневый «Пума» у Lada XRAY, золотисто-охристый «Янтарь» у XRAY Cross и темно-коричневый «Кашемир» у Lada Largus.

Так выглядит Lada Largus в цвете «Красный сплав» на сайте производителя

Доплата за цвет у вазовских машин по-прежнему составляет 12 000 рублей, сообщает Лада.Онлайн. Единственный цвет, не требующий доплаты, — это белый «Ледниковый».

Тем временем модель Lada Largus готовится пережить фейслифт.

Фото: АВТОВАЗ