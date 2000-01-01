Lada Vesta — изменились комплектации и цены — журнал За рулем

Lada Vesta — изменились комплектации и цены

Больше нет одной из дорогих комплектаций седана со 122-сильным двигателем и механикой. А у битопливных машин появились новые опции.

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Седан Lada Vesta лишился одной из комплектаций — теперь недоступна к заказу версия Luxe Prestige с 1,8-литровым 122-сильным двигателем в сочетании с механической коробкой передач. Ранее такой автомобиль можно было приобрести за 872 900 рублей. АВТОВАЗ исключил эту комплектацию, потому что она перестала быть востребованной, сообщает Лада.Онлайн со ссылкой на пресс-службу предприятия. Отметим, что сочетание двигателя 1,8 и МКП сейчас доступно на седанах в пяти других комплектациях.

Вообще же седан модели Веста предлагается в 22 комплектациях с ценами от 644 900 до 964 900 рублей. Кроме того, в отдельную модификацию выделены седаны с битопливными двигателями, способными работать на бензине и метане — Vesta CNG. У этой разновидности Весты в июне также произошли изменения цен и комплектаций.

Для седана Vesta CNG в комплектации Comfort теперь предлагается опциональный пакет Winter, стоящий 36 000 рублей и включающий противотуманки, кожаный руль с подогревом, трехуровневый подогрев передних сидений, обогреваемое лобовое стекло, 16-дюймовые легкосплавные диски (вместо 15-дюймовых стальных) и 15-дюймовую докатку вместо полноценного запасного колеса. Вместе с тем, штатная комплектация версии Comfort пополнилась задними электростеклоподъемниками, но лишилась футляра для очков и подорожала на 3000 рублей — до 882 900 рублей.

Более дорогие версии битопливных Vesta CNG тоже немного изменились по ценам и комплектациям: на версии Luxe и Luxe Multimedia теперь устанавливают противотуманные фары с функцией освещения поворота. При этом Luxe прибавил в цене 2000 рублей и стоит 944 900 рублей, а Luxe Multimedia «потяжелела» на 15 000 рублей, до 985 900 рублей.

Фото: АВТОВАЗ
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Отзывы о LADA Vesta (27)

LADA 2017 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

2019 г.в. Нормальное авто. За год катания, кроме ТО, никаких поездок в сервис. Хотя, имея опыт владения нашим автомобилем ждал, что что-то отвалится или перестанет работать. Причем, авто использовалось также в такси.

Недостатки:

Загрязняется пространство под капотом. Вероятно, нет достаточной плотности закрытия или неудачный уплотнитель. Других заметных косяков пока не выявлено.

Комментарий:

По сравнению с той же ВАЗ 21124 это небо и земля. Комфортнее, быстрее, вместительнее, безопаснее. В общем, зависит от того, с чем сравнивать. Тем, кто проездил на иномарках С класса естественно не стоит на ВАЗ пересаживаться.

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