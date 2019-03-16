Модель универсала Lada Vesta SW Cross сделали на фрезерном станке — журнал За рулем

Модель универсала Lada Vesta SW Cross сделали на фрезерном станке

Длина чуть меньше полуметра, вес около 15 килограммов... — процесс металлообработки завораживает.

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На Тверском станкостроительном заводе сделали масштабную копию универсала Lada Vesta. Изготовленый сувенир демонстрирует возможности пятиосевого обрабатывающего центра МФЦ650 и получен из дюралюминиевой заготовки (сплав Д16Т). Длина модели — около 450 мм, в вес — примерно 15–17 килограммов, сообщает Лада.Онлайн со ссылкой на представителей ТСЗ.

Металлическая заготовка обрабатывалась на двух станках — сначала фрезеровалось основание (с точки зрения конструкции автомобиля — его шасси), а затем посредством обработки на интегрированном наклонно-поворотном столе облик модели приблизили к оригиналу с соблюдением массы мелких нюансов. Диаметр поворотного стола, на котором закреплялась заготовка, составляет 650 мм.

Весь процесс являлся производственным экспериментом, и на левой части модели остались неустранимые следы от фрезы, однако выглядит дюралюминиевая Веста все равно впечатляюще. По словам представителей Тверского станкостроительного завода, сувенир останется на предприятии.

Видео: Youtube, канал Тверской станкостроительный завод
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Отзывы о LADA Vesta SW (5)

LADA 2017 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

Комфортный удобный автомобиль

Недостатки:

Ничего глобального не выявил

Комментарий:

писать нечего, всё работает, машина радует.

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