Сцены с  Михаилом Ефремовым вырежут из сериала про вампиров

Речь идет о сериале «Вампиры средней полосы», съемки которого начались до эпидемии.

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Посмотрев, как идет следствие, продюсеры решили переснять материал без Ефремова, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на актера Дмитрия Лысенкова, который также занят в сериале. Михаил Ефремов снимался в роли бессмертного вампира Святослава Вернидубовича, но из-за коронавируса проект был заморожен, а потом произошло смертельное ДТП на Садовом кольце в Москве.

Продюсеры не стали комментировать эту информацию, но очевидно, что актер участвовать в съемках не может. Поэтому все сцены с Ефремовым придется переснять с другим актером. Пока неясно, кто заменит Ефремова, но, возможно, «сменщиком» станет Юрий Стоянов, который тоже пробовался на эту роль.

Пока в деле Михаила Ефремова подвижек мало. Его адвокат Эльман Пашаев лишь отметил, что деньги родственникам погибшего больше решили не предлагать, так как вокруг этого развернулась некрасивая шумиха. Теперь размер компенсации определит суд.

Сам актер искренне скорбит о случившемся и готов понести любое наказание, которое определит суд.



Фото: instagram.com/start.ru