Ефремов сказал слова, которые от него ждали

Все ждали, как отреагирует на свой же поступок сам Михаил Ефремов, как подаст его и себя, и как актер собирается жить дальше. Спустя четыре дня после аварии, в которой погиб Сергей Захаров, Ефремов опубликовал видеообращение, в котором, по сути, представил себя на суд:

Я, конечно, помогу им всеми средствами, если примут. И если поймут, ну, может быть, потом, что это не попытка откупиться, а попытка искупить. И, конечно, мне нет прощения от моей жены, от моих детей. Да и от всех тех, кто мне верил.



Вообще непростительно садиться по пьянке за руль. Когда в результате гибнет невинный человек, хороший мужик, мой ровесник. Когда горе такое в его семье.



Я не понимаю, как дальше жить. Знаю, многие думают, что меня как артиста будут отмазывать. Нет, отмазываться, включая какие-то свои связи или знакомства, я не собираюсь и не буду. Да и как тут отмажешься, когда все всё видели. Да и я видел, когда проспался и отошел от шока. Слава Богу, мама моя не увидела. Это не кино, назад уже ничего не перемотаешь. Конец, нет уже больше никакого Ефремова.



Предал я всех. Простите, пожалуйста. Больше сказать нечего.