Беспилотникам сокращают финансирование

BMW и Mercedes-Benz прекратили работу над совместным проектом.

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Два автопроизводителя больше не работают вместе над технологиями автоматического вождения. BMW и Daimler объявили об окончании сотрудничества, которое уже на начальном этапе потерпело неудачу. Решение о прекращении партнерства было принято в минувшую пятницу, но не исключено, что со временем его могут возобновить, сообщает немецкое издание Automobil Industrie.

Вмешался коронавирус, и руководства обеих компаний сочли, что сейчас не время для альянса в этой области. Среди названных причин — высокие расходы на общую технологическую основу, а также текущее положение компаний и мировой экономики в целом.

Эксперты ожидают, что бюджеты на автоматизированное вождение будут значительно сокращены и в других компаниях из-за последствий пандемии.

Автомобильный поставщик Continental также попрощался с высокоавтоматизированными функциями вождения в конце апреля. По словам генерального директора Эльмара Дегенхарта, отрасль больше не может одновременно концентрироваться на подключенных автомобилях, электромобильности и беспилотниках, в текущих условиях необходимо расставить приоритеты.

Тем временем Volkswagen и Ford создали международную компанию по разработке беспилотников.



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