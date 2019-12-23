Угробить автомобиль за 10 секунд? Можно, если права купил! — журнал За рулем

Угробить автомобиль за 10 секунд? Можно, если права купил!

Водитель умудрился перевернуть новенький Volksvagen Polo сразу же при выезде из дилерского центра.

Для того, чтобы приобрести автомобиль мечты, новоиспеченному владельцу пришлось усердно трудиться, а потом потратить много времени на поиски покупки. Долгожданный момент настал — все бумаги подписаны и ключи переданы… Но этому парню на видео радоваться пришлось недолго.

Видео появилось на индийском автомобильном сайте Motoroids как пример того, что благодаря коррупции можно приобрести лицензию на управление автомобилем, не обладая необходимыми навыками. Ну а это — результат такой бездумной покупки прав.

К счастью, в этом случае никто не пострадал, и автомобили всего лишь неодушевленные предметы, их можно заменить или отремонтировать. Что касается этого водителя, он получил доходчивый урок, и хорошо еще, что не успел выехать на дорогу!

Видео:YouTube

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Отзывы о Volkswagen Polo (16)

Volkswagen 2010 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

Выносливый авто.

Недостатки:

разгон более 10с до 100

Комментарий:

Владею авто с 2013г.Пробег 197к. Не таксист. Езжу куда мне надо. Крым,Питер,абхазия,сочи,Ростов,домбай,Башкирия.PS сам из Москвы. Масло не ест. Оценка отлично за авто.Езжу и сейчас тыс 250 будет в трейд ин отдам.

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