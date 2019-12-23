Угробить автомобиль за 10 секунд? Можно, если права купил!

Водитель умудрился перевернуть новенький Volksvagen Polo сразу же при выезде из дилерского центра.

Для того, чтобы приобрести автомобиль мечты, новоиспеченному владельцу пришлось усердно трудиться, а потом потратить много времени на поиски покупки. Долгожданный момент настал — все бумаги подписаны и ключи переданы… Но этому парню на видео радоваться пришлось недолго.

Видео появилось на индийском автомобильном сайте Motoroids как пример того, что благодаря коррупции можно приобрести лицензию на управление автомобилем, не обладая необходимыми навыками. Ну а это — результат такой бездумной покупки прав.

К счастью, в этом случае никто не пострадал, и автомобили всего лишь неодушевленные предметы, их можно заменить или отремонтировать. Что касается этого водителя, он получил доходчивый урок, и хорошо еще, что не успел выехать на дорогу!

Это видео — напоминание, что на дороге все может поменяться за секунду.



Видео:YouTube