Пустая дорога, солнце, и тут фуру повело... (видео)

Этот ролик — напоминание, что на дороге все может поменяться за секунду.

Вот водитель останавливается перед знаком Стоп, выезжает на главную дорогу. Дорога почти пустая, солнце светит ярко. Ничто не предвещало...

Однако на перекрестке в ста метрах впереди легковушка решает проехать на красный свет и сквозь огромную фуру. Сила удара и резкое торможение водителя грузовика заставили полуприцеп взлететь в воздух и потерять заднюю ось. Фуру развернуло поперек дороги, и она снесла с дороги автомобиль, оборудованный видеорегистратором.

Инцидент произошел в округе Колумбия (штат Флорида, США) в начале этого месяца. Неясно, пострадал ли кто-то серьезно. Виновным признали водителя легковушки, выехавшего на красный.

Не расслабляйтесь за рулем ни на секунду: обстановка может измениться молниеносно.

Бывают даже ситуации, когда пассажиры автобусов выходят через окно.



Видео: YouTube