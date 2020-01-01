Hyundai поднимает цены второй раз за месяц

В этот раз прежнюю цены сохранил только имиджевый «заряженный» хэтчбек i30N.

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В российском офисе Hyundai вновь корректируют прайс-листы на целый ряд моделей бренда — до этого цены менялись в начале июня. В этот раз прежнюю цену сохранил только имиджевый «заряженный» хэтчбек i30N, а прочие модели во всех комплектациях подорожали на сумму от 5000 до 15 000 рублей, что составляет 0,4 — 1,4% от старых цен.

На 5000 рублей подорожал седан Solaris, причем как в новом, так и в дореформенном вариантах, сообщает Цена.Авто. Очередную прибавку к цене получила и Creta, также в старом и в новом исполнении — плюс 8000 рублей. Кроссовер Tucson вместе со спортверсией Tucson N Line прибавил в цене на 10 000 рублей. А максимальное подорожание в 15 000 рублей коснулось кроссовера Santa Fe и седанов Elantra и Sonata.

Таким образом, модель Solaris теперь стоит от 766 000 до 1 206 000 рублей; Creta — от 987 000 до 1 567 000 рублей; Elantra — от 1 124 000 до 1 390 000 рублей; Santa Fe — от 2 209 000 до 2 939 000 рублей; Sonata — от 1 549 000 до 2 099 000 рублей; Tucson — от 1 584 000 до 2 349 000 рублей; Tucson N Line — 2 234 000 до 2 384 000 рублей.

В мае компания также дважды переписывала российские цены — в частности, на кроссовер Creta.

Фото: Hyundai