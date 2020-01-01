Nissan решил отсрочить выход кроссовера Magnite

Дела у Ниссана успешными не назовешь, а тут еще и пандемия вмешалась. Поэтому маленький SUV отложили до января 2021 года.

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Связанные с COVID-19 сбои на заводе и кризис на автомобильном рынке в целом подтолкнули Nissan отложить выпуск компактного внедорожника на несколько месяцев. Согласно первоначальным планам, Magnite должен был поступить в продажу в августе. Родственная модель Magnite — Renault Kiger будет запущена по графику — в октябре этого года, сообщает Autocar India.

Однако, согласно инсайдерской информации, в некоторых кругах Nissan есть ощущение, что запуск Magnite в то время, когда покупательная способность потенциальных клиентов невысока, а настрой пессимистический, будет не лучшим ходом. Ведь Magnite — это модель, на которую японский автопроизводитель делает ставку в Индии, и он просто не может позволить себе ошибиться. Предполагаемая рыночная цена автомобиля — 525 тыс. рупий, что эквивалентно 480 тыс. рублей.

Ожидается, что модель оснастят 1,0-литровым турбированным двигателем, возможно, будет и 1,3-литровый, разработанный Renault-Nissan-Mitsubishi совместно с Daimler AG. Какой бы двигатель ни выбрали, показатели мощности должны соответствовать стандартам сегмента, то есть находиться в диапазоне 110–130 л.с.

Первой страной, в которой появится Nissan Magnite, станет Индия, в дальнейшем географию собираются расширить.

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Фото: Autocar