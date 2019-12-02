Новый Nissan Qashqai: шпионская съемка на тестовом треке — журнал За рулем

Новый Nissan Qashqai: шпионская съемка на тестовом треке

Кроссовер второго поколения появился на рынке в 2013 году, и теперь на подходе третье поколение модели.

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Шпионские фото — не очень хорошего качества, модель сняли на одном из треков автопроизводителя с большого расстояния и через листву, а камуфляж скрывает мелкие детали. Тем не менее уже можно разглядеть в кроссовере черточки обновленного Nissan Juke и одновременно концепта Nissan IMQ. Влияние Juke заметнее в задней части — в покатой линии крыши. Японский кроссовер также кажется чуть больше нынешней модели, но наверняка этого мы утверждать не можем.

И это пока все, об остальном можно только строить догадки. Единственное, чего точно не будет в Qashqai следующего поколения, — дизельного двигателя. Стратегия электрификации Nissan привела к тому, что компания сфокусируется на электроагрегатах, используя две новые гибридные системы. В качестве электромобиля модель, скорее всего, выпускать не будут.

Также предполагается, что от нового Nissan Qashqai можно ждать нового уровня активной безопасности и еще больше удобных функций, которые сделают жизнь владельцев комфортнее.

Новый Кашкай планируют собирать на заводе Nissan в Сандерленде в Великобритании.

Сейчас в России за Nissan Qashqai текущего поколения просят от 1 319 000 рублей.

Новый Nissan Qashqai: шпионская съемка на тестовом треке

Кроссовер второго поколения появился на рынке в 2013 году, и теперь на подходе третье поколение модели.

Новый Nissan Qashqai: шпионская съемка на тестовом треке — фото 1139655Новый Nissan Qashqai: шпионская съемка на тестовом треке — фото 1139656Новый Nissan Qashqai: шпионская съемка на тестовом треке — фото 1139654Новый Nissan Qashqai: шпионская съемка на тестовом треке — фото 1139658Новый Nissan Qashqai: шпионская съемка на тестовом треке

  • Дебют нового Nissan Qashqai был запланирован на сентябрь 2020 года, речь шла об автосалоне во Франкфурте, но очевидно, что он не состоится. Возможно, презентацию проведут онлайн, по крайней мере о переносе сроков ничего не сообщалось.

Фото: CarScoops

Новый Nissan Qashqai: шпионская съемка на тестовом треке

Кроссовер второго поколения появился на рынке в 2013 году, и теперь на подходе третье поколение модели.

Новый Nissan Qashqai: шпионская съемка на тестовом треке — фото 1139655Новый Nissan Qashqai: шпионская съемка на тестовом треке — фото 1139656Новый Nissan Qashqai: шпионская съемка на тестовом треке — фото 1139654Новый Nissan Qashqai: шпионская съемка на тестовом треке — фото 1139658Новый Nissan Qashqai: шпионская съемка на тестовом треке
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Отзывы о Nissan Qashqai (11)

Nissan 2008 / срок владения 1 — 3 года

Недостатки:

Двигатель MR20DE у него после 100 000 км начинается жор масла.

Комментарий:

Почему в статье не указали ?

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