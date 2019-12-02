Кроссовер второго поколения появился на рынке в 2013 году, и теперь на подходе третье поколение модели.

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Шпионские фото — не очень хорошего качества, модель сняли на одном из треков автопроизводителя с большого расстояния и через листву, а камуфляж скрывает мелкие детали. Тем не менее уже можно разглядеть в кроссовере черточки обновленного Nissan Juke и одновременно концепта Nissan IMQ. Влияние Juke заметнее в задней части — в покатой линии крыши. Японский кроссовер также кажется чуть больше нынешней модели, но наверняка этого мы утверждать не можем.

И это пока все, об остальном можно только строить догадки. Единственное, чего точно не будет в Qashqai следующего поколения, — дизельного двигателя. Стратегия электрификации Nissan привела к тому, что компания сфокусируется на электроагрегатах, используя две новые гибридные системы. В качестве электромобиля модель, скорее всего, выпускать не будут.

Также предполагается, что от нового Nissan Qashqai можно ждать нового уровня активной безопасности и еще больше удобных функций, которые сделают жизнь владельцев комфортнее. Новый Кашкай планируют собирать на заводе Nissan в Сандерленде в Великобритании.

Сейчас в России за Nissan Qashqai текущего поколения просят от 1 319 000 рублей.

Новый Nissan Qashqai: шпионская съемка на тестовом треке Кроссовер второго поколения появился на рынке в 2013 году, и теперь на подходе третье поколение модели. Новый Nissan Qashqai: шпионская съемка на тестовом треке

Дебют нового Nissan Qashqai был запланирован на сентябрь 2020 года, речь шла об автосалоне во Франкфурте, но очевидно, что он не состоится. Возможно, презентацию проведут онлайн, по крайней мере о переносе сроков ничего не сообщалось.



Фото: CarScoops