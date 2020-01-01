Самые угоняемые машины на самоизоляции —Toyota, Kia и Hyundai

Хотя на карантине угонщики попритихли, некоторая активность все же была, отмечают страховщики.

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В «МАКСе», «Страховом доме ВСК» и в «Согласии» рассказали, что по сравнению с апрелем число угонов в мае не изменилось. В «РЕСО-Гарантии» зафиксировали рост в 1,5 раза, а в «АльфаСтраховании», наоборот, снижение. Статистику угонов предоставили РИА Новости страховщики.

В страховых компаниях отметили, что особо неблагоприятная ситуация сложилась в Санкт-Петербурге, где не было жестких ограничений на передвижение, но Москва догоняет Северную столицу по числу заявлений.

Среди конкретных моделей, наиболее привлекательных для угонщиков, страховщики назвали Kia Optima, Toyota Camry, Hyundai Tucson, также были эпизоды с угонами Lexus.

В целом в апреле-мае число угонов снизилось в два раза по сравнению с февралем-мартом.

В «АльфаСтраховании» считают, что число угонов постепенно будет расти, но в июне будет еще на уровне апреля. Возвращение к средним показателям заявленных угонов, которые были в последние полгода до карантина, ожидаются только с сентября.

Средняя вероятность угона автомобиля в России — 0,05%



Фото: DPA/TASS