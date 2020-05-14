Эти машины угоняют чаще всего. Проверьте, нет ли в списке вашей!

Средняя вероятность угона автомобиля в России — 0,05%.

Материалы по теме Топ-10 неугоняемых машин — только популярные модели

В 2018 году ГИБДД заявила о 20‑процентном снижении угонов легковых машин. В 2019-м тренд сохранился, хотя и в меньшей степени: число краж уменьшилось на 6% (зафиксировано 20 017 случаев). Сейчас в России зарегистрировано 43,5 млн легковушек. Так что средняя вероятность угона автомобиля составляет 0,05%.

Наряду с данными ГИБДД публикуют свою статистику страховщики. Она дает неполную картину, ведь компании опираются только на имеющийся у них портфель договоров. А он формируется предвзято: по каско законодательство не прописывает никаких ограничений, поэтому под защиту могут не попадать целые бренды, которые фирме неинтересны с точки зрения прибыльности. И хотя в пятерках лидеров по угонам присутствуют многие из «корейцев», их компанию чаще всего разбавляют Ленд и Рейндж Роверы, а также неизменная «любовь» россиян — Land Cruiser 200 и Land Cruiser Prado вкупе с Lexus LX.

Угонный рейтинг: топ-20

Тройка наиболее привлекающих преступников иномарок за год не изменилась. Hyundai Solaris пока первый, хотя его популярность стала меньше на 7,5%. Идущий вторым Kia Rio, напротив, прибавил аж 19%. В абсолютных показателях они почти сравнялись: 1171 и 1161 машина соответственно. Учитывая, что не первый год Rio продается лучше Соляриса, в 2020‑м он, вероятно, станет лидером. К огорчению владельцев. Третья — вечно популярная Toyota Camry, которую стали угонять на 12% больше. Четвертым стал ВАЗ‑2107 (777 машин и рост на 2%), пятым — ВАЗ‑2106 (587 машин и снижение на 12%).

Материалы по теме Самые популярные способы и места угона автомобилей — статистика МВД

Заметно меньше стал интересовать преступников Ford Focus — на 22%, произошло снижение количества угонов с 463 до 362 машин. Он даже пропустил вперед ВАЗ‑2114, который стал уезжать от владельцев на 1% чаще (410 машин против 404 год назад). Рубеж в 300 угонов за год преодолели также «десятка» (360 машин, -2,5%), «девятка» (330, —15%) и Toyota RAV4 (345, +9%).

Тройка наиболее привлекающих преступников иномарок за год не изменилась. Hyundai Solaris пока первый, хотя его популярность стала падать.

Топ‑10 угонного рейтинга наглядно показывает, что Лады и Тойоты — вечные ценности для российских преступников. А вот «корейцы» и Ford Focus двигаются в прямой зависимости от своих рыночных успехов. Этому есть подтверждения и на примере других моделей. Так, кражи кроссоверов Hyundai Creta увеличились на 142%, седанов Kia Optima — на 126%, а хэтча Kia Soul — на 263%. Правда, абсолютные результаты последнего невелики: угнано всего 58 машин.

Минус на плюс

У некогда лидировавших в рейтинге автомобилей Мазда снижается популярность «трешки» (-20%), «шестерки» (-25%) и даже паркетника СХ‑5 (-31%). Тем, кто прежде боялся покупать эти модели, стоит пересмотреть свои взгляды.

В премиальном сегменте должны волноваться владельцы Рейндж Роверов. Их всегда угоняли достаточно много, однако за 2019‑й кроссовер Evoque прибавил 118%, а Sport — 59%. Но, как и в случае с Соулом, их результаты не превышают 50–60 автомобилей в год.

В процентном выражении рекордную динамику показывает седан Jaguar XE (с учетом того, что их в России продали всего 1385 штук) — с одной угнанной машины в 2018 году до десяти в 2019‑м.

Почему угоняют

Некоторые связывают число угонов с ситуацией на рынке. Определенная логика есть: за последние годы продажи просели почти вдвое, свежих машин на улицах стало меньше. Однако уезжают от законных владельцев автомобили всех возрастов. Да и продается у нас ежегодно более 1,5 млн автомобилей. Значит, потенциальной «добычи» сколько угодно.

Снижение доходов населения — веская причина взяться за «удочки» и другие инструменты для незаконного промысла. Ведь вместе с машинами дорожают и запчасти. Соответственно, растет спрос на бэушные детали. А когда не хватает «доноров», угонщики быстро реагируют на возникший дефицит.

Рецепт спокойного сна прежний: выбирайте непопулярную среди угонщиков модель. Либо оформляйте полис каско и ставьте эффективную противоугонную защиту.

Где угоняют

Почти половина всех прошлогодних угонов зарегистрирована в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. На столичный регион пришлось 23,9%, на Питер и его окрестности — 21,7%. Немудрено: тут самый большой и самый богатый автопарк.

Материалы по теме Каждый пятый видит сны про угон машины. Вы тоже?

Остальные регионы идут с колоссальным отставанием (которое в данном контексте уместнее считать плюсом). Более-менее заметные доли у Краснодарского края (4,8%) и Свердловской области (4,1%). У остальных они не превышают 3%.

Что интересно: сравнительно невелики показатели Самарской области (1,9%) и Приморского края (1,7%). Обилие Лад и «правильных рулей» больше не привлекает преступный элемент? При этом Приморье замыкает топ‑10 регионов по доле угонов. В остальных она еще меньше.

Для Москвы как самого криминогенного по автомобильным кражам региона есть любопытная раскладка по округам. Наибольшие шансы лишиться машины у жителей юго-востока и юга столицы. На них приходится 13,6% и 12,2% угонов в мегаполисе соответственно. Ненамного отстал от них Восточный округ с 11,4%. Парк в них не самый богатый в столице, зато по стоимости жилья районы из числа самых доступных в пределах МКАД. На последний фактор, среди прочего, влияет и криминогенная ситуация.

Много воруют на юго-западе (11,9%) и западе (10,7%) Москвы. Тут ситуация обратная: районы престижные, что отражается на автопарке. А вот в ЦАО, где тоже хватает премиума, происходит всего 3,6% преступлений. Обилие камер и отдаленность от границ мегаполиса осложняет жизнь угонщикам.

Прогноз «За рулем»

Премиальные автомобили будут угоняться в том же количестве, как сейчас. А вот представители В‑класса и все «корейцы» становятся заметно популярнее среди угонщиков. Хотя есть и приятные исключения. Например, давно ставшая массовой Лада Веста привлекла всего 51 угонщика. Странно, правда?