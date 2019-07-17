Народные противоугонки: как наши отцы защищали автомобили

Электронные «примочки» эпохи ГАЗ-21 (на такую нарвался при первой попытке угона наивный Деточкин), а потом и Жигулей были на редкость примитивными и могли остановить разве что «юных пионеров». Все, на что были способны первые противоугонки, — это разомкнуть какую-нибудь цепь в системе зажигания, и бывалые автоворы устраняли «защиту» за несколько секунд. В восьмидесятые годы появились куда более интересные решения!

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Контактная система зажигания Жигулей содержала механический прерыватель — деталь типа «проще некуда». Он коммутировал непосредственно катушку зажигания, которая по каждому размыканию контактов выдавала высоковольтный импульс.

Так вот: вместо гибкого проводка, соединяющего прерыватель с клеммой трамблера, мастера устанавливали «почти такой же» проводок, но с резистором внутри! Затем машину оснащали системой электронного зажигания с коммутатором от ВАЗ-2108 — при этом коммутатор предварительно дорабатывали, устанавливая внутрь лишний транзистор. Оставалось протащить несколько проводов куда-то в салон и надежно спрятать там тумблер, разъемную колодку или что-то другое — на вкус владельца. Все — можно ехать!

Снаружи все выглядело так, будто владелец решил немного потратиться на улучшение параметров своей машинки. Угонщик, открывший капот, первым делом старался пустить мотор «напрямую», соединяя клемму трамблера со входом катушки зажигания. Но — увы: искры не было… Сопротивление катушки составляло несколько ом — на пару порядков меньше, чем у незаметного резистора. Подключение другого коммутатора тоже ничего не давало: искра появилась, но мотор почему-то при этом не пускался… В итоге угонщик оставался без добычи.

Почему не пускался мотор с новым коммутатором? Потому что в штатной системе зажигания искра появлялась по размыкании контактов, а вот электронный коммутатор реагировал на их замыкание. Поэтому разряд появлялся, но его момент при этом уползал на несколько десятков градусов! А вот в доработанном мастером коммутаторе тот самый лишний транзистор переворачивал фазу управляющего сигнала, и мотор пускался, как обычно… В общем, «копейку» смекалка бережет»». Впрочем, то же можно было бы сделать и на Москвичах…

Фото: yaplakal.com/igorgri

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