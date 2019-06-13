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И в разные инстанции — от редакции журнала «За рулем» до министерств разного калибра — стали поступать недовольные письма. Одни всерьез требовали на законодательном уровне… ухудшить динамику Жигулей, чтобы «народ зря не бился». Другие говорили про необходимость срочно привести характеристики всех продаваемых у нас автомобилей к некому общему знаменателю, чтобы человек не ощущал дискомфорта, пересаживаясь с одной машины на другую. Понятно, что всерьез подобные предложения не рассматривали… А последующий гигантский рост рынка похоронил ценность подобных рассуждений.
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Фото: АВТОВАЗ
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