Toyota Camry на вторичке: 4 достоинства и 4 недостатка Надежность и большой ресурс — качества, приписываемые всем основным агрегатам Camry предыдущего поколения. Подноготную седана российской сборки выяснил эксперт «За рулем». BMW X1 первого поколения — все его неисправности В этом кроссовере, построенном на базе универсала третьей серии E91, не так много электроники, как в более дорогих BMW, ­поэтому и список возможных неполадок скромнее. Есть и плохая новость — ремонт обойдется недешево. Эксперт «За рулем» изучил историю болезней «Икс первого» и подготовил список профилактических мероприятий. Обновленный Mitsubishi L200: все изменения для России В прежней жизни Mitsubishi L200 был яйцеобразным автомобилем из давно минувшей эпохи биодизайна, а теперь заиграл свежими красками. Жаль, кое-какие «европейские» опции до нас не довезли. Но это не помешало L200 остаться отличным вездеходом, ведь главное преимущество обновленного пикапа — продвинутая полноприводная трансмиссия Super Select с блокировкой межосевого дифференциала.