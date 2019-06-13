Ограничители скорости — специально для Жигулей! — журнал За рулем

Слишком быстрые «копейки» — нужны ограничители скорости

Первые вазовские малолитражки многим казались излишне быстрыми, а потому вредными. Вот к чему это едва не привело...

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Владельцы первых Жигулей ВАЗ-2101 быстро поняли, что малолитражка с моторчиком в 62 л.с. легко кладет стрелку спидометра вправо, унижая на дороге даже Волгу. И пусть истинная скорость была, конечно же, меньше «160», но показатели все равно были отличными по тем временам. Неудивительно, что невиданная ранее «свобода» тут же стала аукаться многочисленными ДТП: дорвавшиеся до руля водители радостно топили педальку в пол, забывая про безопасность.

И в разные инстанции — от редакции журнала «За рулем» до министерств разного калибра — стали поступать недовольные письма. Одни всерьез требовали на законодательном уровне… ухудшить динамику Жигулей, чтобы «народ зря не бился». Другие говорили про необходимость срочно привести характеристики всех продаваемых у нас автомобилей к некому общему знаменателю, чтобы человек не ощущал дискомфорта, пересаживаясь с одной машины на другую. Понятно, что всерьез подобные предложения не рассматривали… А последующий гигантский рост рынка похоронил ценность подобных рассуждений.

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Фото: АВТОВАЗ
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