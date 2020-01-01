Названы марки, которые подорожают летом больше остальных

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Материалы по теме Подорожали автомобили сразу 18 марок. Лето только началось!

В январе цены на машины в среднем выросли на 2–3%. Затем мир потрясла пандемия, спровоцировавшая остановку предприятий по производству авто, прекращение работы дилеров, снижение спроса у потребителей, и все это время можно было наблюдать последовательный рост стоимости новых машин. РОАД предупреждал, что в течение всего года нас ждет плавное повышение цен авто на 5%. При этом сокращение рынка в 2020 году может составить около 30% по сравнению с результатами прошлого года. Эксперты Autospot.ru проанализировали ситуацию на российском авторынке и выделили 10 брендов, машины которых летом могут подорожать больше других.

Chevrolet Niva

В мае все комплектации этого внедорожника стали дороже на 9 тыс. руб., то есть на 1,0 — 1,3% относительно прежних цен. Сейчас машину, в зависимости от комплектации, можно купить от 686 тыс. руб. Однако уже в июле и августе цена может измениться: например, модель Chevrolet Niva LE вместо 803 тыс. будет стоить 813 тыс. (прирост на 1,2%), а Chevrolet Niva LEM Camouflage вместо 860 тыс. — 872 тыс (цена увеличится на 1,4%).

Hyundai

Модели этой марки уже начали дорожать на 5–15 тыс. руб., то есть на 0,4–0,9% относительно прежней стоимости. Седана Solaris изменения коснулись меньше всего, однако в августе он может «догнать» отставание и подорожать на 10 тыс (0,4%). Цена других моделей марки, например, Santa Fe, Tucson, Creta и Elantra, до конца лета может измениться на 25 тыс. руб. (0,9%).

Volkswagen

В июне некоторые модели Volkswagen, например, Passat и кроссоверы Tiguan и Touareg, подорожали на 40–50 тыс. руб. Passat в среднем начал стоить 2 млн 364 тыс. руб, кроссовер Tiguan — 2 млн 274 тыс., Touareg — 4 млн 504 тыс. По прогнозам, в июле цена на эти модели может вырасти еще на 40 тыс. (на 0,8 — 1,7%), а до конца лета — на 80 тыс (на 1,7- 3,4%).

Mitsubishi

В мае четыре из пяти моделей японской марки, официально представленных в России, подорожали на 10 — 50 тыс. руб., то есть на 0,9 — 3,6% относительно прежней стоимости. В июле модели ASX, L200, Outlander и Pajero Sport могут еще подорожать, и тогда их цена изменится следующим образом: ASX вместо 1 млн 222 тыс. может стоить 1 млн 266 тыс. (прирост на 3,6%), L200 вместо 2 млн 272 тыс. — 2 млн 354 тыс. (прирост на 3,6%), Outlander вместо 1 млн 159 тыс. — 1 млн 216 тыс. (прирост на 4,9%) и Pajero Sport вместо 2 млн 181 тыс. — 2 млн 260 тыс (прирост на 3,6%).

Audi

Еще один представитель немецкой тройки не избежал повышения цены на российском рынке. В мае изменилась стоимость 12 из 23 представленных в России моделей, большинство из которых подорожали на 0,9–4,0%. Если тенденция роста продолжится, то в июле модели могут подорожать еще на 34–412 тыс. руб. Например, Q5 вместо 3 млн 389 тыс будет стоить 3 млн 437 тыс (цена выше на 1,4%)., SQ7 вместо 6 млн 989 тыс — 7 млн 193 тыс (прирост на 2,9%), а Audi A3 Sedan вместо 1 млн 615 тыс. — 1 млн 680 тыс. руб. (прирост на 4%).

BMW

В мае почти весь модельный ряд немецкой марки стал дороже на 120–400 тыс. руб., то есть на 2,1 — 6,5% относительно прежних цен. Под удар попали BMW 2-й серии Gran Coupe, 3GT, 3-й серии, 4-й серии, 4-й серии Gran Coupe, M4 Coupe, X6, X7 и многие другие. Прогнозы неутешительны: уже в июле цены могут продолжить расти. Если сейчас кроссовер BMW X5 (xDrive30d) стоит от 4 млн 770 тыс., то уже в июле цена в среднем может составить больше 5 млн (прирост на 4,8%), а цена модели 3-й серии может измениться в среднем до 2 млн 500 тыс. (на 2,9%).

Mercedes-Benz

Цены и у этого немецкого бренда стремятся подрасти на российском рынке. В мае почти все модели, кроме минивэна V-Class и пикапа X-Class, подорожали на 50–420 тыс. руб., то есть на 1,9 — 3,3% относительно прежних цен. В июне стали дороже купе-кабриолеты на 250–420 тыс. руб., то есть на 3,0 — 3,1%. Если тенденция продолжится, то уже этим летом цены на популярные модели взлетят еще. Например, модель AMG GT вместо 7 млн 139 тыс. руб. будет стоить 7 млн 375 тыс. (прирост на 3,3%), а модель C-класса вместо 2 млн 185 тыс. — 2 млн 257 тыс. руб (прирост на 3,3%).

Lexus

В мае и июне все комплектации купе LC500 и кроссовера RX подорожали на 43–87 тыс. руб., то есть на 0,7 — 2,2% относительно прежних цен. Сейчас Lexus LC500 стоит около 8 млн 637 тыс. руб., но летом может подорожать до 8 млн 700 тыс. (на 0,7%). Что касается модели RX, то ее цена в одной из самых дорогих комплектаций Luxury (4 млн 508 тыс.) может подняться до 4 млн 607 тыс (на 2,3%).

Genesis

Цены на премиальную корейскую марку подняли уже в июне на 1,1 — 2,4%, и в денежном эквиваленте это составило от 50 до 100 тыс. руб. Наименьшую прибавку получили все комплектации спортседана G70. Однако если тенденция роста продолжится, то вместо 2 млн 059 тыс. руб. за машину придется выложить 2 млн 159 тыс. (на 4,8% больше). А стоимость бизнес-седана G80, которая сейчас в среднем составляет 3 млн 658 тыс., может вырасти еще на 70 тысяч (на 1,9%).

Porsche

В июне подорожали три модели Porsche: базовая и гибридная версии Porsche Cayenne и Cayenne Coupe и кроссовер Macan. Разница в их ценах составила от 64 до 74 тыс. руб. Желающим купить эти авто в ближайшее время стоит поторопиться: в июле вместо текущих 5 млн 600 тыс. за Cayenne можно отдать 5 млн 674 тыс (прирост цены на 1,3%)., а Macan S подорожает в среднем на 83 тыс. (на 1,1%): вместо 7 млн 545 тыс. вы рискуете выложить 7 млн 628 тыс.

Некоторые версии УАЗа стали дороже на 4%.



Фото: фирмы-производители