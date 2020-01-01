УАЗ поднял цены почти на все модели

Некоторые версии стали дороже почти на 4%.

Материалы по теме Автомобили УАЗ и Ford будут доступны по подписке от Sollers

Ульяновский автозавод скорректировал прайс-листы почти на всю продукцию. Новое подорожание коснулось моделей Хантер, Патриот и Пикап. Прибавка довольно существенная: машины у дилеров стали «тяжелее» на 30 000–45 000 рублей, то есть на 2,7–3,9% от прежних цен. Отметим, что до этого УАЗы дорожали в апреле — тогда повышение составило от 10 000 до 45 000 рублей на весь модельный ряд.

В июне же комплектации наиболее демократичной модели Хантер выросли в цене на 30 000–32 000 рублей, отмечает Цена Авто. Однако у Хантера появилась новая базовая комплектация Классик Fleet без системы АБС за 784 500 рублей. Топ-вариант под названием Экспедиционный теперь стоит 1 056 900 рублей.

В свою очередь, цены на различные версии модели Патриот увеличились от 30 000 до 45 000 рублей: прайс комплектации Классик Fleet стартует от 895 000 рублей, а топ-версия Статус с автоматической коробкой передач предлагается дилерами за 1 373 000 рублей. Чуть менее доступным стал и Пикап: новые цены лежат в коридоре от 907 000 до 1 465 000 рублей.

Вместе с тем УАЗ постепенно обновляет модельный ряд — в частности, на Пикапе применяются функции, ранее освоенные на Патриоте: сначала автомат, а затем и битопливный двигатель.

Фото: УАЗ