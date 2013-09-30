УАЗ Пикап стал битопливным вслед за Патриотом

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УАЗ получил Одобрение типа транспортного средства на модификацию УАЗ Пикап с двигателем, работающим на двух видах топлива — бензине и компримированном природном газе, метане, соответствующий документ опубликован в открытой базе Росстандарта. Под капотом у Пикапа тот же доработанный двигатель ЗМЗ-409 (заводской индекс ЗМЗ-409051), что и у битопливной версии Патриота.

Отличия от традиционного бензинового мотора заключаются в форсунках и программном обеспечении, что позволяет мотору перенастраивать алгоритм работы системы питания и использовать в работе и бензин, и сжатый природный газ. Отдача при использовании метана падает со 150 до 126 л.с., зато появляется возможность экономить на заправках: кубометр метана сейчас стоит в России от 15 до 18 рублей, в то время как литр бензина АИ-92 — 42–44 рубля. Битопливная версия УАЗа Пикап будет предложена только в варианте с механической коробкой передач.

Ранее, в апреле 2020 года, ОТТС на битопливную версию начало действовать для модели УАЗ Патриот, а АВТОВАЗ еще в марте возобновил продажу мелкосерийной Vesta CNG. Главная проблема с газомоторным топливом в России — отсутствие достаточного количества заправок.

На УАЗе занимаются темой битопливных автомобилей уже несколько лет — четыре года назад первый Патриот CNG прошел первые тесты в Минэнерго.

Фото: УАЗ