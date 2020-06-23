Обвал моста над пропастью с грузовиком (уникальное видео)

Люди, ехавшие в грузовике, чудесным образом выжили, но, конечно же, получили травмы.

У некоторых людей есть фобии в отношении мостов, и, просматривая данное видео, становится понятно, почему. К счастью, в результате этого драматической аварии никто не погиб, но два человека из грузовика были доставлены в больницу с серьезными травмами.

Обрушение моста произошло в штате Уттаракханд, расположенном на севере Индии, недалеко от границы с Китаем. Согласно сообщению Times Now News, грузовик, перевозивший гусеничный экскаватор, рухнул в ущелье вместе с мостом на дороге Дхапа-Милам в долине Лилам-Джохар. Этот регион расположен в Гималаях и является малонаселенным. Местные жители быстро пришли на помощь водителю и пассажиру грузовика, своевременно доставив их в больницу.

На снятых кадрах видно, что автомобиль почти добрался до противоположного края ущелья. Мост заметно раскачивается под тяжелым автомобилем, но, кажется, все идет хорошо, пока левый край моста внезапно не проседает. Причина обрушения неизвестна.

Похоже, что грузовик упал с высоты примерно 10 метров. Удивительно, но он продолжал «стоять» на лежащей на боку секции моста, придавленный к ней гусеницей экскаватора.

Бывает, что мосты вдруг идут волнами. Видео подобного явления и его объяснение вы найдете здесь.

Фото, видео: Youtube