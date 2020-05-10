Сложно представить, что чувствовали люди, когда шестиполосный мост, по которому они ехали, вдруг начало штормить.

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Представьте, что вы каждый день ездите по длинному мосту, тянущемуся высоко над широкой и глубокой рекой. И вы никогда не задумывались, что с мостом может что-то произойти. А согласно закону Мерфи («Все, что может пойти не так, пойдет не так»), возможно все.

Страх обрушения моста испытали сотни людей в провинции Гуандун в Китае — мост, по которому они ехали, начал волнообразно подниматься и опускаться. Увидев это, сотрудники службы безопасности тут же закрыли въезд на переправу.

Мост на видео перекинут через Кантонскую реку, которую раньше называли Чжуцзян или Жемчужной. Это третья по длине река Китая после Янцзы и Хуанхэ. Мост через нее, построенный в 1997 году, имеет протяженность около 3,62 километра и соединяет район Наньша в Гуанчжоу с городом Хумен.

Как же так получилось, что мост вдруг начал гулять? Инженеры проектируют мосты, делая допуски на изгибы. Это тот же принцип, который используется при строительстве небоскребов — они должны слегка колебаться. Большинство конструкций имеют определенные допуски на колебания, но все они сведены к минимуму.

Что касается подвесных мостов, то они устойчивы к ветрам, имея минимальное сопротивление воздушным потокам. Но в случае с мостом в провинции Гуандун, конструкцию подвели 1,2-метровые отбойники. Воздух, проходя над отбойниками создает вакуум между ними, из-за чего мост буквально тянет вверх, а затем, при избыточном давлении между отбойниками, — вниз. И чем сильнее ветер, тем значительнее колебания.

К счастью, в результате «шторма» моста никто не пострадал. Вероятно, теперь отбойники на нем будут заменены на новые.

Иногда случается так, что мост рушит легкий хэтчбек. Доказательство тому вы найдете здесь.

Фото, видео: Youtube