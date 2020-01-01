Кроссовер Haval F7x получил новый двигатель и подешевел

Теперь моноприводная версия стоит меньше полутора миллионов рублей.

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Производящийся в России кроссовер-купе Haval F7x расширил линейку силовых агрегатов — теперь их два. Помимо «старшего» бензинового турбомотора объемом 2 литра и мощностью 190 л.с., для модели предложен 1,5-литровый турбированный двигатель, выдающий 150 л.с.

Кросс-купе F7x унаследовало этот двигатель у кроссовера F7 — теперь у родственных моделей идентичная моторная гамма. В компании «Хавейл Мотор Рус» подчеркивают, что «младший» мотор — собственная разработка компании, с запатентованной технологией бесступенчатого изменения высоты поднятия клапанов CVVL (Continuous Variable Valve Lift). Представители компании отмечают хороший отклик на низких оборотах и в переходных режимах, а также с легкий «холодный» запуск.

А главное, что с новым мотором F7x стал дешевле на 100 000 рублей: с 23 июня он доступен у дилеров по цене от 1 489 000 рублей. «Двухлитровые» версии стоят от 1 589 000 рублей за переднеприводную версию и от 1 669 000 за полноприводную. Пока нет данных о том, что на кроссовере-купе F7x мотор 1,5 литра будет доступен и с полным приводом, но у F7 такие версии имеются.

F7x сравнительно новая модель в российском модельном ряду Хавейла, а вот F7 уже успел стать самым популярным китайским автомобилем в России.

Фото: Haval